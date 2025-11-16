快訊

屏東獨居長輩的小願望「想要一個大電鍋」 背後原因是這個

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
弘道老人福利基金會志工林立婉關懷獨老過程發現70多歲林姓老翁有個小願望「想要大電鍋」，原來是老翁從沒用電鍋煮過一整雞，因為電鍋太小，弘道協助申請縣府專案，幫長輩換上大電鍋。圖／弘道老人福利基金會屏東服務處提供
弘道老人福利基金會志工林立婉關懷獨老過程發現70多歲林姓老翁有個小願望「想要大電鍋」，原來是老翁從沒用電鍋煮過一整雞，因為電鍋太小，弘道協助申請縣府專案，幫長輩換上大電鍋。圖／弘道老人福利基金會屏東服務處提供

屏東縣獨居老人4300多名，弘道老人福利基金會志工團隊負責潮州鎮、萬丹鄉與林邊鄉獨居長輩訪視，志工林立婉在關懷獨老過程發現70多歲林姓老翁有個小願望「想要大電鍋」，原因是老翁從沒用電鍋煮過一整隻雞，因為電鍋太小，林立婉得知後協助申請，幫長輩換上大電鍋。

林立婉今年獲社會處頒發獨居老人關懷服務，獲個人「屏東暖陽獎」肯定，57歲林立婉從事服裝業，20多歲時開始當志工，也有上長照相關課程。

林立婉分享，訪視獨居老人過程，萬丹鄉70多歲林姓老翁很不好意思跟她說，「想要大電鍋」，原因是他從來沒有吃過一整完整的雞，因為家中電鍋超小是3人份。她協助申請社會處「周逸君專案」幫林姓老翁申請大電鍋。

弘道老人基金會屏東服務處處長陳峙瑋說，關懷獨老照顧長輩生理、心理，志工訪視時協助長輩做肌力訓練，預防肌少症，鼓勵長輩們走出家門，也能有更多社交活動，年前時帶長輩們圍爐，邀請長輩們出門採買辦年貨，年後帶著長輩們走春，明年預計走訪佛陀紀念館。

陳峙瑋觀察，團隊在一次協助長者居家清潔，原本在床上觀看志工打掃朱姓老翁，受鼓舞後主動加入整理家務，讓志工很感動。

社會處指出，獲得「典範督導獎」有2名分別是竹田鄉築愛發展協會督導黃育珍、屏東縣全齡健康促進與教育推廣協會林美幸。黃育珍說，扮演連結資源媒介，「獨居長輩需要是一句問候、陪伴」。

屏東縣竹田鄉築愛發展協會田淑琴、李鍾梅珍長期投入獨居長者關懷，探訪長輩、傾聽生活需求，80歲李鍾梅珍更展現「年齡不是限制，愛心永不退場」，陪伴是重要力量，將服務做到80歲，是她一生驕傲事。

志工田淑琴說，她在探訪長者時曾遇精神狀態不佳、久未整理自己長者，家屬多次勸說無果，志工們鼓勵陪伴，讓個案願意踏出家門剪髮改變，再次探訪時看到長者煥然一新，「成就感是無可取代」。

縣長周春米說，屏東縣人口78多萬人，領取志願服務手冊志工有5萬多人，志工團隊954隊，是支撐縣政推動、照護弱勢與推廣公共政策重要力量，感謝志工們以行動實踐公益、攜手共築希望城市。

周春米也說，屏東縣在2027年將舉辦全國運動會與設計展，將迎來大量國內外旅客，屆時需要志工陪伴城市前進，展現屏東熱情與榮耀。

弘道老人福利基金會屏東服務處獲得屏東縣獨老守護團體獎之一，縣長周春米（中）頒獎。屏東縣今年共有三個團隊獲得獨老守護團隊獎。記者劉星君／攝影
弘道老人福利基金會屏東服務處獲得屏東縣獨老守護團體獎之一，縣長周春米（中）頒獎。屏東縣今年共有三個團隊獲得獨老守護團隊獎。記者劉星君／攝影
獲得屏東暖陽獎三名志工分別為林立婉（左起）、李鍾梅珍與田淑琴。記者劉星君／攝影
獲得屏東暖陽獎三名志工分別為林立婉（左起）、李鍾梅珍與田淑琴。記者劉星君／攝影

屏東縣 長輩 獨居老人
