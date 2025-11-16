守護獨居老人！ 黃聖祐：志工如同小小螺絲釘、年齡不是問題

屏東縣政府社會處今表揚縣內績優志工服務團隊，今年表揚首次新增「獨老關懷服務獎」，包括獨老守護團隊、典範督導與屏東暖陽獎，表揚投入關懷獨居長輩團隊、督導與志工們。獲得團體獎之一的健望村全齡服務體系負責人黃聖祐形容，「獨老志工如同社會小小螺絲釘」。

健望村全齡服務體系負責人黃聖祐說，團隊服務春日鄉、車城鄉與屏東市二分之一獨居者，共約500多人。他形容，社會安全網如同大房子，關懷獨老志工們是社會小小螺絲釘，缺一不可，團隊獨老志工從20歲到70多歲都有，讓獨居長輩不孤單。

黃聖祐說，獨老志工包括在地青年、退休人士等，一村有1到2名志工，地毯式服務獨居長輩。獨居長輩名單除由社會處提供，志工們從名冊訪視，走訪過程，觀察隔壁鄰居情況，從中也發現潛在個案。

近日車城鄉督導林美幸發現鄉內長輩房屋漏水需修繕，黃聖祐說，協助申請計畫，讓長輩在家中有安全穩定環境，過程中發現長輩出現失智症狀，從中媒合參與失智據點，「長輩生活安全、大腦保健、相關物資都滿足」。

獨居長輩訪視後將長輩分為低中高風險，一個月至少訪視一次。黃聖祐說，志工的個性大多偏雞婆，除既定訪視，有時候回家經過個案家，也會打個招呼，做好安全看視，他也希望，給獨居長輩多點關懷、陪伴，讓他們的心裡社會與身體功能維持一定健康，也可以較慢進入到長照。

黃聖祐說，春日鄉獨居訪視志工找在地部落青年，「讓長輩感到溫暖，有年輕人關心」，志工們獨居長輩家，檢視家中環境，有時陪伴長輩們唱歌、玩桌遊等，至少半小時到1小時陪伴服務，讓獨老長輩的家變得溫暖，「志工就像社會隱形小小螺絲釘，少了螺絲釘，安全穩固的房屋，就會出現鬆脫」。

團隊負責車城鄉督導林美幸這次獲典範督導獎，林美幸是車城鄉人擔任近20年志工，她說，車城鄉11村、10名志工，近日發現80歲老翁以車為家，協助幫忙找租屋處，並安排失智看診，結合資源，邀請長輩參加失智據點，減緩退化。