快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

聽新聞
0:00 / 0:00

守護獨居老人！ 黃聖祐：志工如同小小螺絲釘、年齡不是問題

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣社會今舉行志工表揚，今年首創新增獨老關懷服務獎，包括獨老守護團隊、典範督導與屏東暖陽獎。團隊獎有3個團隊獲得，包括健望村全齡服務體系、弘道老人福利基金會與竹田鄉築愛發展協會。記者劉星君／攝影
屏東縣社會今舉行志工表揚，今年首創新增獨老關懷服務獎，包括獨老守護團隊、典範督導與屏東暖陽獎。團隊獎有3個團隊獲得，包括健望村全齡服務體系、弘道老人福利基金會與竹田鄉築愛發展協會。記者劉星君／攝影

屏東縣政府社會處今表揚縣內績優志工服務團隊，今年表揚首次新增「獨老關懷服務獎」，包括獨老守護團隊、典範督導與屏東暖陽獎，表揚投入關懷獨居長輩團隊、督導與志工們。獲得團體獎之一的健望村全齡服務體系負責人黃聖祐形容，「獨老志工如同社會小小螺絲釘」。

健望村全齡服務體系負責人黃聖祐說，團隊服務春日鄉、車城鄉與屏東市二分之一獨居者，共約500多人。他形容，社會安全網如同大房子，關懷獨老志工們是社會小小螺絲釘，缺一不可，團隊獨老志工從20歲到70多歲都有，讓獨居長輩不孤單。

黃聖祐說，獨老志工包括在地青年、退休人士等，一村有1到2名志工，地毯式服務獨居長輩。獨居長輩名單除由社會處提供，志工們從名冊訪視，走訪過程，觀察隔壁鄰居情況，從中也發現潛在個案。

近日車城鄉督導林美幸發現鄉內長輩房屋漏水需修繕，黃聖祐說，協助申請計畫，讓長輩在家中有安全穩定環境，過程中發現長輩出現失智症狀，從中媒合參與失智據點，「長輩生活安全、大腦保健、相關物資都滿足」。

獨居長輩訪視後將長輩分為低中高風險，一個月至少訪視一次。黃聖祐說，志工的個性大多偏雞婆，除既定訪視，有時候回家經過個案家，也會打個招呼，做好安全看視，他也希望，給獨居長輩多點關懷、陪伴，讓他們的心裡社會與身體功能維持一定健康，也可以較慢進入到長照。

黃聖祐說，春日鄉獨居訪視志工找在地部落青年，「讓長輩感到溫暖，有年輕人關心」，志工們獨居長輩家，檢視家中環境，有時陪伴長輩們唱歌、玩桌遊等，至少半小時到1小時陪伴服務，讓獨老長輩的家變得溫暖，「志工就像社會隱形小小螺絲釘，少了螺絲釘，安全穩固的房屋，就會出現鬆脫」。

團隊負責車城鄉督導林美幸這次獲典範督導獎，林美幸是車城鄉人擔任近20年志工，她說，車城鄉11村、10名志工，近日發現80歲老翁以車為家，協助幫忙找租屋處，並安排失智看診，結合資源，邀請長輩參加失智據點，減緩退化。

林美幸分享，她也會主動關心志工，傾聽困難、陪伴台語不流暢的志工訪視，適時調整，凝聚團隊向心力。熟悉社區資源的她，有效串連各村志工，結合長照經驗，提升服務效率與關懷溫度。

屏東縣政府社會處今表揚縣內績優志工服務團隊，今年表揚首次新增「獨老關懷服務獎」團體獎之一的健望村全齡服務體系，由縣長周春米（中）頒獎。記者劉星君／攝影
屏東縣政府社會處今表揚縣內績優志工服務團隊，今年表揚首次新增「獨老關懷服務獎」團體獎之一的健望村全齡服務體系，由縣長周春米（中）頒獎。記者劉星君／攝影

長輩 獨居 團隊
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

TPBL／戰神主場開幕洛夫頓飆28分 滿場球迷見證退國王

台大校園變身農夫市集 優質農畜漁牧產品直送都會區

NBA／兩戰飆95分連敗馬刺 柯瑞歸功團隊：大家一起拚出來

新竹湖畔料亭旁石椅遭破壞 市府報警並啟動修復評估

相關新聞

員工旅遊到恆春某海鮮餐廳9人上吐下瀉 衛生局今稽查抽油煙機不潔

屏東縣衛生局昨15日晚間接獲醫院通報，台南某公司員工旅遊到恆春某海鮮餐廳用餐後，下午到晚間陸續9人上吐下瀉疑食物中毒。衛...

守護獨居老人！ 黃聖祐：志工如同小小螺絲釘、年齡不是問題

屏東縣政府社會處今表揚縣內績優志工服務團隊，今年表揚首次新增「獨老關懷服務獎」，包括獨老守護團隊、典範督導與屏東暖陽獎，...

高雄城市書展以閱讀為橋梁 與德國攜手打造文化平台

2025高雄城市書展今年匯聚來自德國、韓國與日本等國的作家與學者，共同展開跨越邊界的思想航程，今年活動透過書展讓不同語言...

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

高雄市亞灣智慧公宅第一期新建工程得獎連連，2023至2024年共獲得8項獎項，今年獲得「高雄市政府優良工地」卓越獎肯定，...

屏東縣肥胖比率全台第2胖 衛生局提解方推動健康職場

二Ｏ二四年運動現況調查，農業大縣屏東縣竟是全台第2胖，肥胖比例達42.5％。屏東縣衛生局分析，屏東縣地形狹長，公共運輸未...

招牌河豚皮？員工旅遊到恆春某餐廳用餐9人上吐下瀉

屏東縣衛生局15日晚間9時半接獲恆春基督教醫院通報有疑似食物中毒，初步了解，台南某公司員工旅遊180人，今15日中午到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。