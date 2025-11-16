高雄城市書展以閱讀為橋梁 與德國攜手打造文化平台

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
現場展示德國國家圖書館流亡檔案館捐贈的倫敦日記手稿。記者劉學聖／攝影
2025高雄城市書展今年匯聚來自德國、韓國與日本等國的作家與學者，共同展開跨越邊界的思想航程，今年活動透過書展讓不同語言與思想在港灣相遇，使高雄成為文化思潮匯聚的節點，高雄市總圖今天還特別舉辦「德國日」活動，由高雄市立圖書館將與德國國家圖書館流亡檔案館共同簽署合作意向書（MOU），展開在典藏、策展與文化研究等領域的合作，象徵高雄文化正式走向國際舞台，今天這項簽署儀式由史丹澤大使與我國前駐法大使呂慶龍共同見證，由高市圖館長李金鴦與德國國家圖書館流亡檔案館長Asmus博士共同簽署，會後並由Asmus博士與史丹澤大使帶來專題演講，分享流亡檔案館的創立理念與外交經驗，探討「移動」如何成為跨文化理解與和平交流的橋樑。

高市圖館長李金鴦表示，閱讀不僅是翻閱文字，更是情感與思想的交流。高市圖將持續透過跨國合作與閱讀推廣，讓城市圖書館成為連結世界的文化前哨站。

現場展示德國國家圖書館流亡檔案館捐贈的倫敦日記手稿。記者劉學聖／攝影
2025高雄城市書展今天特別舉辦「德國日」活動，由高雄市立圖書館將與德國國家圖書館流亡檔案館共同簽署合作意向書（MOU），展開在典藏、策展與文化研究等領域的合作。記者劉學聖／攝影
2025高雄城市書展今天特別舉辦「德國日」活動，由高雄市立圖書館館長李金鴦（右二）與德國國家圖書館流亡檔案館館長Asmus博士（左二）共同簽署合作意向書（MOU），展開在典藏、策展與文化研究等領域的合作。記者劉學聖／攝影
