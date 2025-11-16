中日關係惡化 高市議員：中共的球其實是丟給台灣
日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」等言論，引發中共連日抨擊，中日關係惡化。無黨籍高雄市議員張博洋表示，中共表面上是對高市早苗施壓，但球其實是丟給台灣，賴政府必須嚴肅面對、謹慎回應，並讓日方感受「日本的事，也是台灣的事」，主動給予盟友支持。
張博洋透過臉書發表意見，他表示，中共對日本採取的強硬態度，一方面是為了回應前陣子美日領導人的大合體，另方面也是要反擊高市首相正式就任後，在台海問題上「加碼」表態的立場。在美中兩個核子大國之間不太可能直接衝突的前提下，中方拿日本開刀是釋放內部壓力並回應國際局勢的必然手段。
張博洋指出，當中共正式槓上美日同盟，且台海問題已被日方搶先表態界定為日本的存亡危機時，賴政府的態度就至關重要，回應太軟，恐會讓大動作挺台的高市首相看似自作多情；回應太硬，島內中共代理人也會藉機操作賴清德引戰的輿論。
張博洋舉例，前幾天韓國瑜要求賴總統「放棄稱呼中共為敵對勢力」的作法，就是在幫中共喊價，意圖在美日對中強硬時，讓台灣態度放軟，成為美日眼中的叛徒。
張博洋認為，賴政府當前應採取「恪守原則，溫暖回應」的策略，應繼續強調互不隸屬、主權自主的堅定態度；在回應上，則必須讓日方理解台日將持續緊密合作、互助。
他也重申，台灣需要向國際展現台日雙方是命運共同體，「日本的事，也是台灣的事」，藉此讓高市首相及日本政府對台灣的支持獲得實質的回饋與肯定。
張博洋原為台灣基進黨唯一一席高雄市議員，曾任高雄市黨部主委，今年7月以「想法不同、認知不同」退黨，目前以無黨籍身分爭取連任。
