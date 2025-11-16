員工旅遊到恆春某海鮮餐廳9人上吐下瀉 衛生局今稽查抽油煙機不潔

屏東縣衛生局昨15日晚間接獲醫院通報，台南某公司員工旅遊到恆春某海鮮餐廳用餐後，下午到晚間陸續9人上吐下瀉疑食物中毒。衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗。

衛生局表示，台南某公司員工旅遊共180人，15日中午到恆春某海鮮餐廳吃午餐合菜，菜色花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後有9人在15日下午陸續出現嘔吐、腹瀉， 因症狀明顯15日晚間到恆春基督教醫院急診就醫。9人中一人為12歲小孩，其他為成人，9人並非坐在同一桌用餐。

衛生局今到該餐廳行政調查，現場作業場所抽油煙機不潔部分已立即改善，其餘均符合食品良好衛生規範準則規定，另採集環境檢體6件及食餘檢體1件送驗，後續依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

衛生局表示，目前累計通報9人，沒有再接獲醫院通報新增個案。