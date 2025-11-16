快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

員工旅遊到恆春某海鮮餐廳9人上吐下瀉 衛生局今稽查抽油煙機不潔

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供

屏東縣衛生局昨15日晚間接獲醫院通報，台南某公司員工旅遊到恆春某海鮮餐廳用餐後，下午到晚間陸續9人上吐下瀉疑食物中毒。衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗。

衛生局表示，台南某公司員工旅遊共180人，15日中午到恆春某海鮮餐廳吃午餐合菜，菜色花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後有9人在15日下午陸續出現嘔吐、腹瀉， 因症狀明顯15日晚間到恆春基督教醫院急診就醫。9人中一人為12歲小孩，其他為成人，9人並非坐在同一桌用餐。

衛生局今到該餐廳行政調查，現場作業場所抽油煙機不潔部分已立即改善，其餘均符合食品良好衛生規範準則規定，另採集環境檢體6件及食餘檢體1件送驗，後續依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

衛生局表示，目前累計通報9人，沒有再接獲醫院通報新增個案。

衛生局提醒，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」五要原則，預防食品中毒事件。

屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣衛生局今派人到場稽查，現場作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，並採集環境檢體與食餘檢體送驗中。圖／屏東縣府衛生局提供

衛生局 食物中毒 餐廳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

入秋最強冷空氣明起南下…周二到周四探15度 明後水氣最多

招牌河豚皮？員工旅遊到恆春某餐廳用餐9人上吐下瀉

鳳凰颱風恆春登陸！不排除快速減弱為熱低 氣象署：深夜從台東出海

估今晚恆春登陸！鳳凰颱風輕颱下限持續減弱 一周溫度、降雨趨勢曝光

相關新聞

員工旅遊到恆春某海鮮餐廳9人上吐下瀉 衛生局今稽查抽油煙機不潔

屏東縣衛生局昨15日晚間接獲醫院通報，台南某公司員工旅遊到恆春某海鮮餐廳用餐後，下午到晚間陸續9人上吐下瀉疑食物中毒。衛...

馬祖國際藝術島佳評如潮 縣府：展期延至明年3月

第三屆馬祖國際藝術島今晚在梅石藝文中心以原創閩東語音樂劇「馬祖心情記事Ⅶ：拍楸」壓軸演出，為今年度活動劃下圓滿句點。縣府...

高雄城市書展以閱讀為橋梁 與德國攜手打造文化平台

2025高雄城市書展今年匯聚來自德國、韓國與日本等國的作家與學者，共同展開跨越邊界的思想航程，今年活動透過書展讓不同語言...

中日關係惡化 高市議員：中共的球其實是丟給台灣

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」等言論，引發中共連日抨擊，中日關係惡化。無黨籍高雄市議員張博洋表示，中共表面上是對高...

高雄15隻毛小孩受訓化身「挖地瓜獵犬」 下田親近自然

高雄市動保處開辦「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」，培養出15隻「好伴狗狗」，這些犬隻學習游泳課，飼主則學習寵物...

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

高雄市亞灣智慧公宅第一期新建工程得獎連連，2023至2024年共獲得8項獎項，今年獲得「高雄市政府優良工地」卓越獎肯定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。