聽新聞
0:00 / 0:00
高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租
高雄市亞灣智慧公宅第一期新建工程得獎連連，2023至2024年共獲得8項獎項，今年獲得「高雄市政府優良工地」卓越獎肯定，又得到「2025年城市工程品質金質獎」的金質獎及數位AI金優獎，預計2027年完工招租。
亞灣智慧社宅共1幢4棟，地下2層，地上14層，1房型475戶、2房型147戶，3房型12戶，共計634戶。規畫幼兒園、社區關懷據點、托嬰中心、日照中心等，另搭配店鋪、飲食店、辦公室等，A、B、C棟圍塑中庭空間及西、北兩側沿街步道式開放空間綠帶，營造居民休憩廣場與綠地。
都發局說明，本工程設計時，即取得綠建築銀級候選證書、智慧建築合格級候選證書及建築能效1級標章與耐震設計標章，2至3樓設有戶外景觀露台，屋頂有花（農）園，各居室均自然通風採光及浴廁對外窗，在規畫設計、工地環保及施工品質上獲獎連連。
都發局吳文彥局長表示，本案社宅位於亞灣蛋黃區，石昭永建築師採用高雄後疫情健康社宅、社區居民共享開放空間及顧老人護幼兒的照護理念等方式設計，工程廠商永青營造及雄菱工程更將ESG （E.環境保護、S.企業責任、G.工地治理）的概念落實運用於工程管理中，注入新生活的核心價值。
吳文彥強調，亞灣智慧社宅可提供附近亞灣5G AIoT創新園區就業員工、青年家庭及弱勢族群入住，實踐居住正義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言