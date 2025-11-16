快訊

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 「谷粉」落合博滿收滿5本寫真集

陸勝1號操演「新瓶舊酒」首整合無人機、TAK卻有一缺點

為了衛生與身體健康著想 急診醫師建議搭機起飛前必做2件事

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄亞灣智慧社宅共可提供634戶住宅，圖為完工模擬圖。圖／高市都發局提供
高雄亞灣智慧社宅共可提供634戶住宅，圖為完工模擬圖。圖／高市都發局提供

高雄市亞灣智慧公宅第一期新建工程得獎連連，2023至2024年共獲得8項獎項，今年獲得「高雄市政府優良工地」卓越獎肯定，又得到「2025年城市工程品質金質獎」的金質獎及數位AI金優獎，預計2027年完工招租。

亞灣智慧社宅共1幢4棟，地下2層，地上14層，1房型475戶、2房型147戶，3房型12戶，共計634戶。規畫幼兒園、社區關懷據點、托嬰中心、日照中心等，另搭配店鋪、飲食店、辦公室等，A、B、C棟圍塑中庭空間及西、北兩側沿街步道式開放空間綠帶，營造居民休憩廣場與綠地。

都發局說明，本工程設計時，即取得綠建築銀級候選證書、智慧建築合格級候選證書及建築能效1級標章與耐震設計標章，2至3樓設有戶外景觀露台，屋頂有花（農）園，各居室均自然通風採光及浴廁對外窗，在規畫設計、工地環保及施工品質上獲獎連連。

都發局吳文彥局長表示，本案社宅位於亞灣蛋黃區，石昭永建築師採用高雄後疫情健康社宅、社區居民共享開放空間及顧老人護幼兒的照護理念等方式設計，工程廠商永青營造及雄菱工程更將ESG （E.環境保護、S.企業責任、G.工地治理）的概念落實運用於工程管理中，注入新生活的核心價值。

吳文彥強調，亞灣智慧社宅可提供附近亞灣5G AIoT創新園區就業員工、青年家庭及弱勢族群入住，實踐居住正義。

高雄亞灣智慧社宅規畫634戶住宅，目前施工中，預計2027年完工招租。圖／高市都發局提供
高雄亞灣智慧社宅規畫634戶住宅，目前施工中，預計2027年完工招租。圖／高市都發局提供

建築師 設計 社宅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

戲獅甲賽事、嘉年華活動滿檔 陳其邁邀民眾參與

桃園交通事故防制見效 警方啟動跨單位115處現地會勘

台中東豐自行車綠廊啟動改善工程 著重3.8至4公里路段分流

台中甲埔大道工程進度達93% 預計今年底完工 明年初正式通車

相關新聞

馬祖國際藝術島佳評如潮 縣府：展期延至明年3月

第三屆馬祖國際藝術島今晚在梅石藝文中心以原創閩東語音樂劇「馬祖心情記事Ⅶ：拍楸」壓軸演出，為今年度活動劃下圓滿句點。縣府...

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

高雄市亞灣智慧公宅第一期新建工程得獎連連，2023至2024年共獲得8項獎項，今年獲得「高雄市政府優良工地」卓越獎肯定，...

屏東縣肥胖比率全台第2胖 衛生局提解方推動健康職場

二Ｏ二四年運動現況調查，農業大縣屏東縣竟是全台第2胖，肥胖比例達42.5％。屏東縣衛生局分析，屏東縣地形狹長，公共運輸未...

招牌河豚皮？員工旅遊到恆春某餐廳用餐9人上吐下瀉

屏東縣衛生局15日晚間9時半接獲恆春基督教醫院通報有疑似食物中毒，初步了解，台南某公司員工旅遊180人，今15日中午到...

屏東文樂部落迎祖靈祭最終日 重頭戲刺命運球「極好極壞端看個人」

屏東縣來義鄉文樂部落迎祖靈祭今天進入正祭最終日，祭儀重頭戲刺命運球登場。今年青年致力投入傳承，刺中命運球者賴仕銘也年僅1...

高雄這區民眾快儲水！水公司汰換管線 明起連2天停水8小時

台水公司為汰換管線，高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路等7條路將從明天起連續2天從上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。