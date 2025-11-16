快訊

屏東縣肥胖比率全台第2胖 衛生局提解方推動健康職場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局連三年舉行健康博覽會，提升全民健康的知識與生活品質。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局連三年舉行健康博覽會，提升全民健康的知識與生活品質。圖／屏東縣政府提供

二Ｏ二四年運動現況調查，農業大縣屏東縣竟是全台第2胖，肥胖比例達42.5％。屏東縣衛生局分析，屏東縣地形狹長，公共運輸未如都市型密集便利，民眾外出大多以車代步，熱量消耗可能低於攝取量。 

屏東縣衛生局今年起推動健康職場，鼓勵企業重視員工健康，強化健康促進作為，打造健康勞動力。舉辦職場減重比賽，今年共5家公、私機關參與，五月起執行，為期3到4個月，共266人參加、224人完成前後測，完成率達8成4、平均體重下降0.46公斤、體脂減少0.74公斤，BMI值下降0.26。

屏東縣議員陳揚熱愛運動，陳揚觀察，屏東肥胖率是全國第二高，根據調查原因，民眾雖有運動，但多以散步等低強度為主，效果有限。加上城鄉差距大、室內運動空間不足，很多人想運動卻沒地方。飲食與交通習慣偏向高熱量、低活動量，增加肥胖風險。

陳揚建議，縣府提供更多可近性運動空間，增加高強度與專業課程，肥胖率較高鄉鎮推動有計畫健康促進方案。讓民眾不只「有運動」，而是「有效運動」。

衛生局表示，建置15處銀髮健身俱樂部，提供正確、規律與安全運動，搭配健康均衡飲食課程。舉辦健康博覽會提升全民健康知識與生活品質。另外，根據體發中心計畫，補助興建或整修運動場館，辦理常態性體育運動課程，改善運動環境。

屏東縣衛生局指出，2024年運動現況調查，屏東縣運動人口比例近3年逐年上升，比例略低於平均，全國82.9％，屏東縣為78.9％，多以低強度戶外活動56.4％為主，顯示整體活動強度與頻率仍有提升空間。

 屏東縣衛生局觀察，屏東地形狹長，公共運輸不方便，民眾外出多以車輛代步，熱量消耗可能低於攝取量。鼓勵大家養成運動習慣，根據2024年運動現況調查，屏東縣人口過重／肥胖比例由2023年的44.6％，降到2024年的42.5％。

屏東縣排灣族40多歲喀什有感於健康檢查紅字越來越多，感受身體負荷變大，飲食控制搭配運動，半年減15公斤。喀什觀察，屏東勞動力雖高，但多是耗體能工作，「勞力與運動不同」，沒有控制飲食加上無運動習慣，肥胖就易上身。

衛生局製作健康短影音，「辦公室外食大體檢」，營養師解析常見便當菜色，傳達飲食原則， 炸雞腿便當，配菜又是馬鈴薯跟冬粉，炸物加上澱粉類配菜，不太健康，配菜應以蔬菜為主。煎餃以為有肉有菜，但菜、肉含量不夠多，營養不均衡，用油煎，熱量高，建議換成水餃、無糖豆漿與燙青菜。外食地雷多，重要「均衡飲食」。

屏東美食多，縣府也舉辦短影音美食拍攝比賽。圖／屏東縣政府提供
