招牌河豚皮？員工旅遊到恆春某餐廳用餐9人上吐下瀉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台南某公司員工旅遊180人到恆春玩，15日中午在恆春某海鮮餐廳用餐後，陸續有9人出現上吐下瀉疑似食物中毒，到恆春基督教醫院急診就醫。記者劉星君／攝影
台南某公司員工旅遊180人到恆春玩，15日中午在恆春某海鮮餐廳用餐後，陸續有9人出現上吐下瀉疑似食物中毒，到恆春基督教醫院急診就醫。記者劉星君／攝影

屏東縣衛生局15日晚間9時半接獲恆春基督教醫院通報有疑似食物中毒，初步了解，台南某公司員工旅遊180人，今15日中午到恆春某餐廳午餐合菜，菜色招牌河豚、薑醋白蝦等海鮮，吃完後9人陸續嘔吐、腹瀉，晚間到恆春基督教醫院急診，9人中有1人12歲小孩，其他成人。

屏東縣衛生局初步調查，台南某公司員工旅遊180人，今15日中午到恆春某海鮮餐廳吃午餐合菜，菜色包括花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後9人在15日下午陸續出現嘔吐、腹瀉， 因症狀明顯15日晚間到恆春基督教醫院急診就醫。9人中一人為12歲小孩，其他成人。

衛生局初步疫調個案在吃午餐前無感冒及腸胃道症狀，9名個案已離院返回飯店休息，衛生局將派人到該餐廳稽查及採檢。

衛生局 恆春 屏東縣
相關新聞

高雄這區民眾快儲水！水公司汰換管線 明起連2天停水8小時

台水公司為汰換管線，高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路等7條路將從明天起連續2天從上午...

馬祖國際藝術島佳評如潮 縣府：展期延至明年3月

第三屆馬祖國際藝術島今晚在梅石藝文中心以原創閩東語音樂劇「馬祖心情記事Ⅶ：拍楸」壓軸演出，為今年度活動劃下圓滿句點。縣府...

屏東文樂部落迎祖靈祭最終日 重頭戲刺命運球「極好極壞端看個人」

屏東縣來義鄉文樂部落迎祖靈祭今天進入正祭最終日，祭儀重頭戲刺命運球登場。今年青年致力投入傳承，刺中命運球者賴仕銘也年僅1...

環團憂典寶溪滯洪量減少175萬噸 高市水利局：欠缺事實依據

橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心典寶溪恐失去175萬噸滯洪量。水利局今回應，此論述欠缺事實與專業依據，即使維持全...

防洪森林變建地 環團憂橋頭新市鎮3期開發恐加劇北高淹水

橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心，近百公頃森林原是天然洪氾森林，一旦填平，恐失去175萬噸滯洪量，反導致楠梓、橋...

