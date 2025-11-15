招牌河豚皮？員工旅遊到恆春某餐廳用餐9人上吐下瀉

屏東縣衛生局15日晚間9時半接獲恆春基督教醫院通報有疑似食物中毒，初步了解，台南某公司員工旅遊180人，今15日中午到恆春某餐廳午餐合菜，菜色招牌河豚、薑醋白蝦等海鮮，吃完後9人陸續嘔吐、腹瀉，晚間到恆春基督教醫院急診，9人中有1人12歲小孩，其他成人。

屏東縣衛生局初步調查，台南某公司員工旅遊180人，今15日中午到恆春某海鮮餐廳吃午餐合菜，菜色包括花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後9人在15日下午陸續出現嘔吐、腹瀉， 因症狀明顯15日晚間到恆春基督教醫院急診就醫。9人中一人為12歲小孩，其他成人。

衛生局初步疫調個案在吃午餐前無感冒及腸胃道症狀，9名個案已離院返回飯店休息，衛生局將派人到該餐廳稽查及採檢。