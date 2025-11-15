馬祖國際藝術島佳評如潮 縣府：展期延至明年3月

第三屆馬祖國際藝術島今晚在梅石藝文中心以原創閩東語音樂劇「馬祖心情記事Ⅶ：拍楸」壓軸演出，為今年度活動劃下圓滿句點。縣府也宣布，將推出「東北季風限定」藝術延伸展，自11月下旬一路展至明年3月15日，讓冬季的馬祖持續成為藝術與文化的舞台。

今年藝術島從開展以來熱度持續攀升，官方統計截至閉幕前一周，參觀人次達5萬8323人，較上屆激增近九成；藝術島APP累計下載量突破5320次，數位導覽參與踴躍。展期間海運旅客比去年同期成長46%，10月空運旅客量也增加41.59%，其中國際旅客更大幅成長110%，顯示藝術島正快速走向國際視野，成為台灣最具標誌性的島嶼文化品牌之一。

在今晚7點30分登場的壓軸劇「拍楸」中，團隊以音樂、舞蹈與劇場呈現馬祖傳統漁法「拍楸佈網」的技藝與故事，真摯情感讓觀眾笑中帶淚；劇中以家族為軸，將島民與海洋的生命脈動凝聚於舞台上。

值得一提的是，連江縣副縣長陳冠人也參與演出，飾演訓練民防隊的指導員一角，他以幽默且溫暖的方式，呈現過去守備年代裡最貼近島民的角色，觀眾看到副縣長在舞台上與青年演員互動，相當驚豔，引起不少鄉親共鳴，許多長輩表示，這些角色、片段，正是馬祖共同的歷史記憶，直呼「彷彿重回守備年代。」

「馬祖人演馬祖的故事」也是這齣戲的一大賣點，飾演劇中要角「林菊芬」的女生朱家儀就是道地馬祖人，舞台上表現相當搶眼。

縣長王忠銘表示，此屆藝術島的成功是所有策展人、藝術家、鄉親、團隊共同努力的成果，雖然閉幕在即，但馬祖的文化活力不會因展期結束而停歇。縣府已規畫推出「東北季風限定」藝術延伸展，自11月下旬一路展至明年3月15日，展覽將與馬祖重要的民俗慶典「擺暝遶境」相互銜接，讓冬季的馬祖持續保有藝文量能與文化亮點。