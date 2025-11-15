快訊

強迫下屬睡館嫂？前員工毀滅式爆料 館長不忍了「親自直播公開真相」

戲獅甲賽事、嘉年華活動滿檔 陳其邁邀民眾參與

中央社／ 高雄15日電

高雄市陳其邁今天為「高雄水陸戲獅甲」祈福並觀賽，再出席「高雄鹹酥雞嘉年華」及「城市嶼浪市集嘉年華」。陳其邁表示，高雄活動內容多元豐富，歡迎民眾出門走走。

高雄市政府新聞稿表示，「2025高雄戲獅甲」水陸雙主場回歸，首場賽事中午在高雄市立國際游泳池展開水上跳樁競技，陳其邁出席祈福儀式，依循傳統儀節進行祭天祈福。水樁獅王爭霸在選手與裁判宣誓後登場，帶來視覺與聽覺的震撼表演。

高雄文化局說明，高雄戲獅甲為世界三大醒獅賽事之一，此次匯集日本、馬來西亞、新加坡、香港及台灣等10支頂尖獅隊，將於今天、明天在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋展開「水上跳」及「空中躍」賽事，挑戰內容包含5.5公尺深水樁陣與水上樁島，各隊將爭奪新台幣40萬元冠軍獎金與獅王寶座。

陳其邁隨後到高雄大遠百追夢廣場參與「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，在名廚阿辰師指導下，陳其邁與韓國啦啦隊女神安芝儇等人共同調製鹹酥雞沾醬、品嚐炸物，後續陳其邁與高雄觀光大使高雄熊及「台鋼雄鷹」吉祥物一同為活動揭幕。

高雄觀光局說明，今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，集結韓國天團BLACKPINK愛店在內的人氣炸物名店、手搖飲與特色餐車，共計65攤，展現台灣炸物職人創意，成為高雄具代表性的美食觀光品牌；在手搖飲部分，有特色茶飲、珍珠奶茶、精釀啤酒與創意特調等，選擇多樣。

接著，陳其邁前往高雄流行音樂中心珊瑚礁群出席「第三屆城市嶼浪市集嘉年華」，在打卡牆前拍照留念，體驗多項手作活動，與年輕攤商交流互動，現場氣氛熱鬧。

高雄青年局表示，高雄自民國112年推出「青年攤車品牌輔導計畫」，至今協助245個攤車品牌。今年活動網羅全台80組攤車，從異國美食、本地小吃到創意手作與生活選品等一應俱全，並邀花蓮夜市王等話題品牌參與，打造吹海風、聽音樂、逛市集的氛圍。

陳其邁 高雄市
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「大海開吃」在永安登場 現場民眾搶購生猛活石斑魚

立法院再修財劃法 陳其邁痛批草率：片面獨斷的修法

颱風鳳凰襲台 陳其邁視察永安北溝排水確保順暢

高雄市議會爆衝突！藍營不滿市長提前離席 陳其邁：尊重議會及議長裁示

相關新聞

高雄這區民眾快儲水！水公司汰換管線 明起連2天停水8小時

台水公司為汰換管線，高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路等7條路將從明天起連續2天從上午...

屏東文樂部落迎祖靈祭最終日 重頭戲刺命運球「極好極壞端看個人」

屏東縣來義鄉文樂部落迎祖靈祭今天進入正祭最終日，祭儀重頭戲刺命運球登場。今年青年致力投入傳承，刺中命運球者賴仕銘也年僅1...

環團憂典寶溪滯洪量減少175萬噸 高市水利局：欠缺事實依據

橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心典寶溪恐失去175萬噸滯洪量。水利局今回應，此論述欠缺事實與專業依據，即使維持全...

防洪森林變建地 環團憂橋頭新市鎮3期開發恐加劇北高淹水

橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心，近百公頃森林原是天然洪氾森林，一旦填平，恐失去175萬噸滯洪量，反導致楠梓、橋...

屏東大潮祭系列活動 來看大力士推輪胎、拉卡車

屏東潮州鎮公所今、明兩天在潮州日式歷史建築文化園區等地舉辦「大潮祭藝文市集」，除了有韓國國寶級鳳山假面舞歡樂踩街，也有泰...

跟著書香探古厝 金門「四季走讀」冬季場深度回望湖前

金門縣文化局持續推動的「四季走讀」系列活動，今年冬季以「藏冬～湖前」為題，今天帶領民眾踏訪金湖鎮湖前聚落，透過閱讀結合實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。