屏東文樂部落迎祖靈祭最終日 重頭戲刺命運球「極好極壞端看個人」

屏東縣來義鄉文樂部落迎祖靈祭今天進入正祭最終日，祭儀重頭戲刺命運球登場。今年青年致力投入傳承，刺中命運球者賴仕銘也年僅16歲。他說，會努力過好每一天。

排灣族文樂部落迎祖靈祭（maljeveq）5年1度，祭儀由tjaududu（佳屋督都）家族主導。今天進入正祭最終日，刺球儀式中最後1顆「命運球」（adjuq）備受矚目。部落族人相信，此顆球意義特殊，極好極壞端看個人努力。努力的人，祖靈會加倍賜福，如五子登科般福氣滿滿；而懶惰的人，祖靈會加倍懲戒。

今年刺球儀式有21名各家族系勇士參與，由年僅16歲的賴仕銘刺中命運球。他告訴中央社記者，他代替父親參與，沒想到會刺到。由於母親去年才過世，他認為這是vuvu（祖靈）與母親給的訊息。接下來5年會過好每一天、好好讀書。

上屆刺中命運球的青年得陸．鳩浙恩澇分享，命運球象徵好運或壞運，會依個人能力與態度而有所不同，因此他刺中當下感覺忐忑。過去5年間，若有想做的事，他會去祖靈屋祈求，幸而整體順心，每年持續產出藝術製作、展覽，也常走出國際分享自身文化。

佳屋督都家族一員羅愛淋是年輕輩中對祭儀較熟悉者，今年首次進入核心籌備工作。她說，過去5年間部落失去不少熟悉祭儀的長者，如今多需仰賴文獻及影像比對確定流程。不過青年為文化傳承十分投入，包括她的弟弟、助理祭司都請了長假回部落幫忙，她也發揮創意，將避邪用紅果薹編成手環、配飾。

依屏東縣來義鄉文樂社區發展協會資訊，刺球活動以刺球桿盛接象徵福運藤球，寓意各家運勢重新設定。佳屋督都家族說明，正祭最終日依序拋出不同象徵意義藤球，分別為代表頭目的、秘密、財運、獵物、領頭羊，最終才是命運球。

年僅16歲的賴仕銘（圖）是屏東縣來義鄉文樂部落2025年祖靈祭刺中命運球的人，他認為這是vuvu（祖靈）與母親給的訊息，接下來5年會過好每一天、好好讀書。中央社