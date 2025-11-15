快訊

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

新北死亡車禍…自行車翁進加護病房 機車騎士自行就醫後竟昏迷身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

環團憂典寶溪滯洪量減少175萬噸 高市水利局：欠缺事實依據

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄即時報導
橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會。記者郭韋綺／攝影
橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會。記者郭韋綺／攝影

橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心典寶溪恐失去175萬噸滯洪量。水利局今回應，此論述欠缺事實與專業依據，即使維持全區樹林，防洪效益相對有限，治水成敗關鍵在於整體流域治理與公共排水量能，公共議題應回到專業討論。

橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會今天發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會，會中指此期開發計畫預計以大量填埔、道路切割，全面改變地形，使森林消失被填為建地，使典寶溪長年仰賴洪氾空間遭抹除，預估減少175萬噸滯洪量，恐加劇北高雄楠梓、橋頭、岡山、梓官等區淹水風險。

水利局回應，典寶溪畔175萬噸滯洪空間消失、淹水急遽擴大等說法，此類論述欠缺事實與專業依據，將以合理開發、出流管制、逕流分擔為原則，要求開發案落實零增加出流、設置調洪滯洪設施、透水鋪面與雨水回收，再加上公部門排水瓶頸改善，有效降低峰值流量、延緩逕流時程，兼顧居住安全與環境品質。

水利局說明，環團稱「從膝蓋淹到胸口」等誇張比擬，亦非事實，已推動典寶溪流域一系列改善工程，包含防洪牆增高、排水斷面拓寬、既有滯洪池擴容與新闢滯洪池、關鍵箱涵與雨水下水道瓶頸改善、抽水泵站能力提升及河道整治等，並將持續分年滾動加強，提升整體保護標準，改善易淹熱點。

高市府將持續公開資訊、加強與在地及民間團體溝通，依法審慎把關每一項開發，確保居民安全、產業發展與環境保全三贏。

環團 水利局 高雄市
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

防洪森林變建地 環團憂橋頭新市鎮3期開發恐加劇北高淹水

「首相自己把國家引向危機」 日在野黨議員質疑高市發言

中國加大對高市政權批評 日媒：終戰80週年助長反日

高市「台灣有事」說引發日中關係緊張 脈絡與重要性一次看

相關新聞

高雄這區民眾快儲水！水公司汰換管線 明起連2天停水8小時

台水公司為汰換管線，高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路等7條路將從明天起連續2天從上午...

環團憂典寶溪滯洪量減少175萬噸 高市水利局：欠缺事實依據

橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心典寶溪恐失去175萬噸滯洪量。水利局今回應，此論述欠缺事實與專業依據，即使維持全...

防洪森林變建地 環團憂橋頭新市鎮3期開發恐加劇北高淹水

橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心，近百公頃森林原是天然洪氾森林，一旦填平，恐失去175萬噸滯洪量，反導致楠梓、橋...

屏東大潮祭系列活動 來看大力士推輪胎、拉卡車

屏東潮州鎮公所今、明兩天在潮州日式歷史建築文化園區等地舉辦「大潮祭藝文市集」，除了有韓國國寶級鳳山假面舞歡樂踩街，也有泰...

跟著書香探古厝 金門「四季走讀」冬季場深度回望湖前

金門縣文化局持續推動的「四季走讀」系列活動，今年冬季以「藏冬～湖前」為題，今天帶領民眾踏訪金湖鎮湖前聚落，透過閱讀結合實...

台積電產業鏈將進駐屏東 屏市首座中央社宅上梁迎青年返鄉

屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」今天舉行上梁典禮，瑞屏安居是屏東第一座中央投資的社會住宅，共520戶，位於屏東市蛋黃區，鄰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。