聽新聞
0:00 / 0:00
環團憂典寶溪滯洪量減少175萬噸 高市水利局：欠缺事實依據
橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心典寶溪恐失去175萬噸滯洪量。水利局今回應，此論述欠缺事實與專業依據，即使維持全區樹林，防洪效益相對有限，治水成敗關鍵在於整體流域治理與公共排水量能，公共議題應回到專業討論。
橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會今天發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會，會中指此期開發計畫預計以大量填埔、道路切割，全面改變地形，使森林消失被填為建地，使典寶溪長年仰賴洪氾空間遭抹除，預估減少175萬噸滯洪量，恐加劇北高雄楠梓、橋頭、岡山、梓官等區淹水風險。
水利局回應，典寶溪畔175萬噸滯洪空間消失、淹水急遽擴大等說法，此類論述欠缺事實與專業依據，將以合理開發、出流管制、逕流分擔為原則，要求開發案落實零增加出流、設置調洪滯洪設施、透水鋪面與雨水回收，再加上公部門排水瓶頸改善，有效降低峰值流量、延緩逕流時程，兼顧居住安全與環境品質。
水利局說明，環團稱「從膝蓋淹到胸口」等誇張比擬，亦非事實，已推動典寶溪流域一系列改善工程，包含防洪牆增高、排水斷面拓寬、既有滯洪池擴容與新闢滯洪池、關鍵箱涵與雨水下水道瓶頸改善、抽水泵站能力提升及河道整治等，並將持續分年滾動加強，提升整體保護標準，改善易淹熱點。
高市府將持續公開資訊、加強與在地及民間團體溝通，依法審慎把關每一項開發，確保居民安全、產業發展與環境保全三贏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言