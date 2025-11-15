快訊

防洪森林變建地 環團憂橋頭新市鎮3期開發恐加劇北高淹水

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋／高雄即時報導
橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會。記者郭韋綺／攝影
橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會。記者郭韋綺／攝影

橋頭新市鎮三期農地、森林變建地，環團憂心，近百公頃森林原是天然洪氾森林，一旦填平，恐失去175萬噸滯洪量，反導致楠梓、橋頭、岡山、梓官等區淹水加劇，提議道路及捷運繞道保留森林。水利局表示，橋頭新市鎮本來就是都市計畫區，現有草地只是暫時具有透水功能，未來若開發，仍會嚴格把關出流管制計畫，同時開發單位也應針對都市計畫區內的排水系統妥善規畫建置。

新市鎮三期開發面積219公頃，一半土地是低窪區，周邊包含橋頭糖廠近百公頃森林鄰近典寶溪，大雨時，溪水會進入森林暫時性滯洪空間，形成天然洪氾區，緩衝當地淹水情形，初估可容納175萬噸滯水量、相當於9座寶業滯洪池。

高雄市城市森林協會理事長莊傑任指出，此期開發計畫預計以大量填埔、道路切割，全面改變地形，使森林消失被填為建地，將使典寶溪長年仰賴洪氾空間遭抹除。

去年凱米颱風，楠梓清豐里、東寧里到岡山白米里、梓官等沿線都出現嚴重淹水，這些地區與典寶溪洪氾森林的消長有高度關聯，如果第三期以1.6公尺以上大規模填土取代森林，水路被抬升阻斷，未來豪雨時，原本可被森林吸納的洪量將直接流向社區，使淹水程度更甚今年。

莊傑任說，計畫中還將典寶溪重要支流三塊厝水溝整段填平，改為建地與道路，形同掐斷溪流天然排水路徑，使原本能攔截洪量低窪地景全面消失，將導致洪水推往社區。

莊強調，新市鎮一期開發28年有7成土地閒置，仍可容納至少12萬人口，加上二期以北尚有6萬人口容量，整體可提供至少18萬人口空間，根本不需動用糖廠旁珍貴百頃森林，這片地區9成為國有地，也可透過容積轉移等方式整合，不必以填平森林換取發展。

他提出替代方案，調整捷運紫線與1之1道路線型，採繞道方式保留森林完整性，同時規畫為橋頭糖廠森林遊樂區，結合糖廠文化資產與森林旅遊，打造類似溪頭森林觀光模式，提升周邊生活品質。

橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會。記者郭韋綺／攝影
橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會。記者郭韋綺／攝影
橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會。記者郭韋綺／攝影
橋頭新市鎮三期開發，高雄市森林城市協會發起搶救橋頭糖廠和百頃防洪森林說明會。記者郭韋綺／攝影

都市計畫 高雄市
