藝術島閉幕作品 閩東語音樂劇「拍揪」馬祖首演

第3屆馬祖國際藝術島展期至明天，連江縣政府製作的閩東語音樂劇系列「馬祖心情記事」第7部作「拍揪」今天於南竿鄉梅石藝文中心首演，象徵為藝術島完美謝幕。

連江縣政府文化處新聞資料指出，「馬祖心情記事VII：拍楸」由馬祖知名作家劉宏文與黃顯庭編劇，演員與舞者陣容包括在地的馬祖戲劇團、北角星戲劇團、馬悠島嶼舞蹈團，以及來自台灣本島的愛樂劇工廠等。劇中台詞與歌曲以閩東語為主，搭配國語，為全台罕見「馬祖人演馬祖故事」。

今天下午，「拍楸」於馬祖梅石藝文中心舉行全台首演，不僅南竿，包括北竿、莒光等離島民眾，也搭船來看表演，全場座無虛席。幕間與精采處時，觀眾更不吝給予掌聲。其中，演出民防隊指導員角色的副縣長陳冠人出場時，現場笑聲與歡呼聲齊發，拉近台上與台下距離。

文化處指出，「拍楸」劇名取材自馬祖傳統漁法「拍楸佈網」的漁民日常，透過真實故事改編成音樂劇，描繪馬祖漁民與海為伴的生活節奏。劇中展現老一輩漁民的勤勞智慧，更刻畫在時代變遷中，青年面對愛情、家業與夢想的抉擇。

編劇劉宏文於謝幕時提到，感謝連江縣政府的大力支持，希望昔日漁民「齊呀！齊！齊！」的吟唱聲，能透過這部劇，在馬祖天空繼續飄揚。

「馬祖心情記事VII：拍楸」除今晚在梅石藝文中心還有1場演出外，明年預計將走出馬祖，於桃園等地演出。