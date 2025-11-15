澎湖秋祭海洋文藝市集登場 文化園區注入新活力

快訊

中央社／ 澎湖縣15日電
「2025澎湖秋祭海洋文藝市集」15日在馬公金龜頭礮台文化園區熱鬧登場，澎湖縣長陳光復（右3）到場同樂之餘，也頒獎表揚「文化資產古蹟管理維護優良示範點」獲選者。圖／中央社（澎湖縣政府提供）
「2025澎湖秋祭海洋文藝市集」15日在馬公金龜頭礮台文化園區熱鬧登場，澎湖縣長陳光復（右3）到場同樂之餘，也頒獎表揚「文化資產古蹟管理維護優良示範點」獲選者。圖／中央社（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府文化局今天在馬公金龜頭礮台文化園區，舉辦「秋祭海洋文藝市集」活動，人潮湧現，為古蹟空間注入新的活力，也促進澎湖文化資產永續發展。

澎湖縣政府文化局擇定具有歷史意義的國定古蹟「金龜頭礮台」作為活動場地，舉辦「秋祭海洋文藝市集」及古蹟管理維護研習活動，吸引滿場民眾參與。澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元與文化局長陳鈺雲等人都到場與民眾同樂，並表揚「文化資產古蹟管理維護優良示範點」。

陳光復表示，澎湖的開發歷史比台灣早400年，文化底蘊深厚，縣內保有眾多文化資產，包括9處國定古蹟、18處縣定古蹟、56處歷史建築及3處紀念建築，皆仰賴完善的日常管理與維護，才能有效延緩老化，延續文化資產的歷史價值。

陳光復指出，為提升文化資產維護品質，文化局利用海洋市集活動，同時辦理古蹟管理維護等課程，透過專業培訓，強化使用者與管理者的實務能力與專業素養，共同守護澎湖的文化瑰寶。

澎湖文化局在金龜頭礮台舉辦市集，集結近40家在地美食、手作工藝及文創品牌等，充分展現澎湖海洋文化特色與藝術創造力，吸引大批人潮，讓原本靜寂的文化園區熱鬧非凡，不僅能認識澎湖豐富的海洋文化內涵，也體驗到市集帶來的多元互動樂趣，為古蹟空間注入新的活力。

澎湖縣
