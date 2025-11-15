高雄城市書展開鑼 「邊玩邊讀」吸引親子參加

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
配合城市書展活動，高市圖總館B1繪本廣場也舉辦「樂高愛心步步拼」與「樂高遊戲體驗區」，邀請親子家庭在遊戲中感受樂高魅力。記者劉學聖／攝影
2025高雄城市書展今天在高雄市立圖書館總館開幕，FOCASA馬戲團以震撼全場的動感特技，率先炒熱現場，觀眾驚呼聲不斷。隨後在文化部次長李靜慧、文化局長王文翠、民意代表及多位作家、出版與藝文界代表的見證下，共同開啟象徵智慧啟航的「信物寶盒」，絢麗紙花乍現的瞬間，全場報以熱烈掌聲。書展期間，高市圖總館B1繪本廣場也將在週末舉辦「樂高愛心步步拼」與「樂高遊戲體驗區」，邀請親子家庭在遊戲中感受樂高魅力，活動期間完成館內借書任務，即可兌換體驗券入場，參與12場講座並完成集點，還可兌換樂高盒組抽獎券，有機會把價值上千元的積木組帶回家。

今年城市書展匯集百家出版社與獨立書店，打造「港灣書市」，並於連續三週週末，推出百場活動與七大特展、國際講座及跨域演出，高雄市文化局長王文翠指出，今年城市書展不僅是單一活動，更是一場包覆書籍、影像、創作、藝術與城市風景的文化盛會。鼓勵市民踴躍參與書展活動，透過閱讀重新體會高雄的深度與視野。

2025高雄城市書展今天在高雄市立圖書館總館開幕，今年城市書展匯集百家出版社與獨立書店，打造「港灣書市」。記者劉學聖／攝影
配合城市書展活動，高市圖總館B1繪本廣場也舉辦「樂高愛心步步拼」與「樂高遊戲體驗區」，邀請親子家庭在遊戲中感受樂高魅力。記者劉學聖／攝影
文化局 高雄市 樂高
