屏東大潮祭系列活動 來看大力士推輪胎、拉卡車

屏東潮州鎮公所今、明兩天在潮州日式歷史建築文化園區等地舉辦「大潮祭藝文市集」，除了有韓國國寶級鳳山假面舞歡樂踩街，也有泰武社區主辦的傳統大力士競技賽，首次在潮州舉辦，吸引不少民眾觀賞。

大潮祭系列活動9月起陸續舉辦，包括繪畫、攝影比賽、明華園歌仔戲演出、屏風盆栽展、戀車潮現車展等，今明兩天舉辦的藝文市集，特別邀請韓國的鳳山假面舞團，首次在潮州表演及踩街，讓民眾一起感受韓國傳統藝術的魅力。

公所主秘王建元表示，鳳山假面舞以充滿節奏感的舞蹈與誇張面具，演繹出充滿幽默與智慧的民間故事。表演中融合歌唱、戲劇與舞蹈，風格熱鬧又深具文化底蘊。鳳山假面舞被列為韓國國家無形文化財，並登錄聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。

另外一個亮點是「泰潮聚勇士」，以往都在泰武鄉舉辦的傳統大力士競技，今年首度移師潮州，大力士們必須在限定時間內過關斬將，通過搬沙袋、舉槓鈴、推大輪胎、拉卡車等關卡，時間最短的將獲得勇士盃榮耀，充滿力與美的比賽讓觀眾加油聲不斷。

潮州鎮公所表示，潮州接下來還有跨年健走、春節市集、櫻花祭等活動，一整年精彩不斷。潮州有日式歷史建築文化園區、林後四林平地森林園區、泗林綠色隧道等景點，還有牛肉湯、燒冷冰等美食，歡迎大家一起到潮州逛逛。