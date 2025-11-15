快訊

棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起

「這輩子都不會從良」薔薔盛裝出席走鐘獎 全身透視裝辣翻全場

九份老街驚傳火燒車「濃煙大火吞噬遊覽車」 13乘客驚險逃一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東大潮祭系列活動 來看大力士推輪胎、拉卡車

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，邀請韓國的鳳山假面舞團，首次在潮州表演及踩街。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，邀請韓國的鳳山假面舞團，首次在潮州表演及踩街。圖／潮州鎮公所提供

屏東潮州鎮公所今、明兩天在潮州日式歷史建築文化園區等地舉辦「大潮祭藝文市集」，除了有韓國國寶級鳳山假面舞歡樂踩街，也有泰武社區主辦的傳統大力士競技賽，首次在潮州舉辦，吸引不少民眾觀賞。

大潮祭系列活動9月起陸續舉辦，包括繪畫、攝影比賽、明華園歌仔戲演出、屏風盆栽展、戀車潮現車展等，今明兩天舉辦的藝文市集，特別邀請韓國的鳳山假面舞團，首次在潮州表演及踩街，讓民眾一起感受韓國傳統藝術的魅力。

公所主秘王建元表示，鳳山假面舞以充滿節奏感的舞蹈與誇張面具，演繹出充滿幽默與智慧的民間故事。表演中融合歌唱、戲劇與舞蹈，風格熱鬧又深具文化底蘊。鳳山假面舞被列為韓國國家無形文化財，並登錄聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。

另外一個亮點是「泰潮聚勇士」，以往都在泰武鄉舉辦的傳統大力士競技，今年首度移師潮州，大力士們必須在限定時間內過關斬將，通過搬沙袋、舉槓鈴、推大輪胎、拉卡車等關卡，時間最短的將獲得勇士盃榮耀，充滿力與美的比賽讓觀眾加油聲不斷。

潮州鎮公所表示，潮州接下來還有跨年健走、春節市集、櫻花祭等活動，一整年精彩不斷。潮州有日式歷史建築文化園區、林後四林平地森林園區、泗林綠色隧道等景點，還有牛肉湯、燒冷冰等美食，歡迎大家一起到潮州逛逛。

潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，邀請韓國的鳳山假面舞團，首次在潮州表演及踩街。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，邀請韓國的鳳山假面舞團，首次在潮州表演及踩街。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，今天「泰潮聚勇士」傳統大力士競技首度移師潮州，參賽者要通過拉卡車等關卡。記者潘奕言／攝影
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，今天「泰潮聚勇士」傳統大力士競技首度移師潮州，參賽者要通過拉卡車等關卡。記者潘奕言／攝影
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，今天「泰潮聚勇士」傳統大力士競技首度移師潮州，參賽者要通過推輪胎等關卡。記者潘奕言／攝影
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，今天「泰潮聚勇士」傳統大力士競技首度移師潮州，參賽者要通過推輪胎等關卡。記者潘奕言／攝影
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，今天「泰潮聚勇士」傳統大力士競技首度移師潮州，參賽者要通過推輪胎等關卡。記者潘奕言／攝影
潮州鎮公所舉辦大潮祭系列活動，今天「泰潮聚勇士」傳統大力士競技首度移師潮州，參賽者要通過推輪胎等關卡。記者潘奕言／攝影

屏東
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

屏東斜坡上的藝術節11月29日、30日登場 動力火車壓軸演唱

影／南韓卡車衝入傳統市場釀2死18傷 司機稱煞車失靈警方疑誤踩踏板

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

登革熱單週增4本土 高雄鳳山、屏東萬丹3例研判群聚

相關新聞

屏東大潮祭系列活動 來看大力士推輪胎、拉卡車

屏東潮州鎮公所今、明兩天在潮州日式歷史建築文化園區等地舉辦「大潮祭藝文市集」，除了有韓國國寶級鳳山假面舞歡樂踩街，也有泰...

跟著書香探古厝 金門「四季走讀」冬季場深度回望湖前

金門縣文化局持續推動的「四季走讀」系列活動，今年冬季以「藏冬～湖前」為題，今天帶領民眾踏訪金湖鎮湖前聚落，透過閱讀結合實...

台積電產業鏈將進駐屏東 屏市首座中央社宅上梁迎青年返鄉

屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」今天舉行上梁典禮，瑞屏安居是屏東第一座中央投資的社會住宅，共520戶，位於屏東市蛋黃區，鄰...

「大海開吃」在永安登場 現場民眾搶購生猛活石斑魚

高雄「2025大海開吃」系列活動第二場活動今天上午在永安區舉辦，因永安地區盛行石斑魚養殖業，在地出產的石斑魚十分優質，號...

屏東海生館推出耶誕應景主題 與企鵝、海鸚鵡同樂

耶誕節將至，許多縣市都推出應景景點，屏東海生館也以「愛在海洋聖誕節」為主題，即日起至明年1月4日推出系列耶誕節活動，以「...

觀察站／拚便民停車 卻放任業者玩文字遊戲

高雄近年建置超過5000格智慧停車格，提供便利友善的停車環境，但不少停車場的費率告示卻玩文字遊戲，暗藏陷阱；或以極盡考驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。