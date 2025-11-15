跟著書香探古厝 金門「四季走讀」冬季場深度回望湖前

金門縣文化局持續推動的「四季走讀」系列活動，今年冬季以「藏冬～湖前」為題，今天帶領民眾踏訪金湖鎮湖前聚落，透過閱讀結合實地步行，參與者漫步於古厝巷弄間，在書香與腳步交織下，展開一段探索金門人文記憶的冬季文化旅程。

湖前位於金湖鎮南岸、料羅灣東側，是一處景致靜謐、歷史深厚的聚落，不僅孕育3位金門縣長，包括大清皇朝宣宗道光年間的陳榮瑞、中華民國38年第一任軍派金門縣長陳玉堂，還有民選第6屆金門縣長陳福海更因北側「白湖」而得名，自稱「碧湖陳氏」的在地陳姓族群，族譜可追溯至宋末，迄今已有800多年歷史，聚落內保留大量閩南古厝與宗祠建築，記錄著先民從農漁生活到遷居南洋創業的生命軌跡。

本次走讀邀請熟悉地方史的黃振良、陳炳容與陳成基3位導覽老師，帶領民眾走訪湖前碧湖小學舊址、聚落風獅爺、碧湖殿、陳宗炯洋樓、舊金湖鎮公所及多處陳氏古厝群。透過現地導覽，以腳步重新描繪湖前的人文脈絡。

其中，湖前陳氏家族的發展是導覽的重要亮點。陳聯丕公五子——芳坑、芳猷、芳窗、芳敬、芳歲，早年以農漁為生，長子芳坑18歲時曾遭惠安海盜擄走，雖平安返家，卻因此遠赴新加坡闖蕩，與英商合作創辦洋行，經營火鉅廠與木材貿易，並逐步帶領兄弟共同發展。兄弟事業鼎盛時，在新加坡「紅燈碼頭」一帶掌握多達三分之二產業。

事業成功後，兄弟陸續返鄉興建宅邸，自清末至民初共建成八座閩式古厝與一幢洋樓，皆由泉州匠師依當年在星馬討論的藍圖來金打造，成為湖前聚落珍貴的文化資產。

其中的陳氏古厝群於 105 年登錄為縣定古蹟，因其歷史、藝術與營建技術價值備受肯定。像是陳芳窗古厝（57號）以石材、磚雕與交趾燒工藝聞名，被譽為地方工藝代表作；陳芳猷古厝（56號）所保存的祖龕更是區域罕見，展現深厚族群文化。

金門縣文化局長陳榮昌表示，「四季走讀」以「閱讀土地」為核心，希望透過書本、腳步與人際交流，串連起聚落故事與地方記憶。「藏冬～湖前」不只是一場閱讀旅程，更是深入島嶼文化紋理的探索。他期盼民眾能從老屋瓦片、宗族故事與職人匠藝中，看見金門文化的厚度，未來也將持續走進不同聚落，帶領民眾感受金門多元細膩的文化風景。