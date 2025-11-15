台積電產業鏈將進駐屏東 屏市首座中央社宅上梁迎青年返鄉

屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」今天舉行上梁典禮，瑞屏安居是屏東第一座中央投資的社會住宅，共520戶，位於屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台1線道路等，擁有完善生活機能，是屏東城市轉型的重要里程碑。

瑞屏安居基地面積逾1.5公頃，興建兩棟14層住宅大樓，預計明年12月完工、後年開放申請入住，採綠建築銀級、智慧建築合格級及耐震標章等高規格設計，並導入智慧停車與物業管理系統。

社宅一樓同時設置托嬰中心與兒童遊戲區，並規畫公園與友善人行空間，讓社區與周邊街區串連共融，實現真正的生活社宅。縣長周春米表示，屏東市另有兩處中央社宅即將啟動，包括即將動土的「永城好室」及位於屏東榮總附近的「鶴聲好室」，三案合計可提供873戶社會住宅。

周春米說，屏東近年來在產業建設上全面升級，包括高鐵屏東車站特定區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、六塊厝產業園區等。產業快速發展同時，需要充足、優質、可負擔的住宅吸引青年返鄉就業，支持企業留才，社會住宅正是重要後盾。

國家住都中心組長陳建男表示，瑞屏安居是中央落實居住正義的重要示範案，未來將持續提供高品質、可負擔住宅，讓年輕人與弱勢家庭都能在屏東安心生活。社會住宅也正逐步改變城市面貌，形塑更友善的居住環境。