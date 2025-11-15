聽新聞
「大海開吃」在永安登場 現場民眾搶購生猛活石斑魚
高雄「2025大海開吃」系列活動第二場活動今天上午在永安區舉辦，因永安地區盛行石斑魚養殖業，在地出產的石斑魚十分優質，號稱「鑽石斑」，養殖業者更直接運來一箱箱生猛活石斑現場賣現殺，吸引民眾排隊搶購，市長陳其邁更邀請外地民眾前來永安品嘗石斑魚美味。
陳其邁表示，永安的石斑魚可以說是營養價值最高，而且又非常鮮美、好吃，價格也合宜，因為永安地區就緊鄰中油的天然氣接收站，藉由天然氣接收站排出的冷排水，讓養殖魚塭的水溫能夠維持在在22到24度左右，可以說是最適合石斑養殖的溫度。
當地業者指出，永安地區的石斑魚號稱「鑽石斑」，因為養殖的關鍵就是採用「鑽石水」，鑽石水是由「一接」中油高雄永安液化天然氣廠，加熱液化天然氣後所產生的冷排水，再將冷排水提供給周遭的養殖業者養魚，讓怕熱的石斑猶如吹冷氣一樣，能夠提升石斑魚的存活率。
大海開吃活動今明2天在永安休閒公園周邊舉行，除了有石斑魚特賣會，每天限量1000尾特價石斑魚，民眾現場也能夠品嘗到各式石斑魚料理，例如石斑魚頭鍋、炸石斑魚塊、石斑魚丸等美食，即採買來自永新漁港的各式漁獲。
陳其邁指出，永安石斑的肉質在台灣來說可以說是肉質最穩定，吃起來還會有香甜的味道，所以也非常受到消費者的喜歡，現在吃石斑「堵阿好正著時」，在價格的部分也相對來講是比較這個宜人，在平均的一個價格，歡迎大家來我們高雄海線走走，順便也可以到永安漁會，或者是很多超商櫃檯裡面，都可以買到已經切割、包裝好的，隨時可以下廚最好的永安石斑。
