快訊

女星豪宅遭人持刀闖入！母女與強盜「激烈扭打」 制伏男子後報警

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

屏東海生館推出耶誕應景主題 與企鵝、海鸚鵡同樂

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東海生館推出耶誕節限定明信片。圖／海生館提供
屏東海生館推出耶誕節限定明信片。圖／海生館提供

耶誕節將至，許多縣市都推出應景景點，屏東海生館也以「愛在海洋聖誕節」為主題，即日起至明年1月4日推出系列耶誕節活動，以「心意不留白，愛要說出來」為主軸，邀請民眾走進海生館，與可愛的海洋生物們共度溫馨的冬日時光。

海生館世界水域館極地區是最具有耶誕氛圍的展點，館方設置了雪白耶誕樹與雪屋打卡牆，讓民眾在極地寒冷溫度中，感受耶誕節慶，同時欣賞企鵝與鳳頭海鸚鵡，及今年剛誕生的企鵝寶寶可愛的身影，並播放影像，介紹海生館飼育團隊如何照護企鵝、海豹、白鯨等生物的健康。

海生館也推出「打卡送限定明信片」活動，活動期間到世界水域館極地區與溫馨雪屋拍照打卡，即可兌換海生館耶誕節限定明信片一張，可至大廳服務台現場寄送明信片，把祝福傳遞給最最愛的人的人，留下珍貴的記憶。

海生館臉書粉絲專頁將於11月16日發布「將愛傳出去」抽獎貼文，民眾在此貼文下方上傳於海生館雪屋打卡照，並標註兩位好友、留言想對他們說的話，同時加上Hashtag#愛在海洋聖誕節，就有機會獲得「我與企鵝的0.1毫米」免費體驗名額，中獎者近距離感受企鵝的萌樣魅力。

海生館臉書粉絲專頁

海生館「我與企鵝的0.1毫米企鵝飼育照護體驗」活動。圖／海生館提供
海生館「我與企鵝的0.1毫米企鵝飼育照護體驗」活動。圖／海生館提供
屏東海生館推出耶誕節限定明信片。圖／海生館提供
屏東海生館推出耶誕節限定明信片。圖／海生館提供
屏東海生館耶誕節布置，吸引民眾合影。圖／海生館提供
屏東海生館耶誕節布置，吸引民眾合影。圖／海生館提供
屏東海生館耶誕節布置，吸引民眾合影。圖／海生館提供
屏東海生館耶誕節布置，吸引民眾合影。圖／海生館提供

企鵝 耶誕節 極地
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台茂「3000發耶誕煙火」時間曝還有8公尺耶誕樹必拍，再抽100支iPhone 17

韋禮安放閃吐愛妻小秘密 Ozone許願衝芬蘭過耶誕

女神現身！李雅英出席新北耶誕城開城儀式 馬戲大秀、光雕點亮盛典

新北歡樂耶誕城今天隆重登場開城 新北警智慧交通守護萬人

相關新聞

屏東海生館推出耶誕應景主題 與企鵝、海鸚鵡同樂

耶誕節將至，許多縣市都推出應景景點，屏東海生館也以「愛在海洋聖誕節」為主題，即日起至明年1月4日推出系列耶誕節活動，以「...

觀察站／拚便民停車 卻放任業者玩文字遊戲

高雄近年建置超過5000格智慧停車格，提供便利友善的停車環境，但不少停車場的費率告示卻玩文字遊戲，暗藏陷阱；或以極盡考驗...

高雄停車場告示不清 成收費陷阱

高雄市近1300處公、民營路外停車場，逾10萬格車位，近年常爆出計費方式公告不清，衍生消費爭議，部分停車場無收費緩衝機制...

屏縣獅子鄉全台唯三沒ATM偏鄉 派出所代發1萬元首日一半鄉親搶領

屏東縣獅子鄉為全台唯三沒有郵局、ATM的鄉，政府「普發現金1萬元」為了方便鄉民預訂及領取，委由派出所代為發放。屏東縣枋寮...

「想幫也幫不了」 孤獨死不只台中 高雄阿伯遺體冰存25天無人領

台中獨居婦流水6000度用水暴增，破門已化作白骨，讓孤獨死議題再度浮檯面。上個月，高雄也發生類似案例，一名長年在街坊做回...

金門縣今授旗心智障礙運動選手 期許新竹賽場勇奪佳績

第十五屆全國心智障礙運動大會將於明後兩天在新竹市盛大舉行，金門縣也組隊參加，金門副縣長李文良今天一早也到尚義機場主持授旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。