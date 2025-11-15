屏東海生館推出耶誕應景主題 與企鵝、海鸚鵡同樂

耶誕節將至，許多縣市都推出應景景點，屏東海生館也以「愛在海洋聖誕節」為主題，即日起至明年1月4日推出系列耶誕節活動，以「心意不留白，愛要說出來」為主軸，邀請民眾走進海生館，與可愛的海洋生物們共度溫馨的冬日時光。

海生館世界水域館極地區是最具有耶誕氛圍的展點，館方設置了雪白耶誕樹與雪屋打卡牆，讓民眾在極地寒冷溫度中，感受耶誕節慶，同時欣賞企鵝與鳳頭海鸚鵡，及今年剛誕生的企鵝寶寶可愛的身影，並播放影像，介紹海生館飼育團隊如何照護企鵝、海豹、白鯨等生物的健康。

海生館也推出「打卡送限定明信片」活動，活動期間到世界水域館極地區與溫馨雪屋拍照打卡，即可兌換海生館耶誕節限定明信片一張，可至大廳服務台現場寄送明信片，把祝福傳遞給最最愛的人的人，留下珍貴的記憶。

海生館臉書粉絲專頁將於11月16日發布「將愛傳出去」抽獎貼文，民眾在此貼文下方上傳於海生館雪屋打卡照，並標註兩位好友、留言想對他們說的話，同時加上Hashtag#愛在海洋聖誕節，就有機會獲得「我與企鵝的0.1毫米」免費體驗名額，中獎者近距離感受企鵝的萌樣魅力。