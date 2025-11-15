觀察站／拚便民停車 卻放任業者玩文字遊戲

高雄近年建置超過5000格智慧停車格，提供便利友善的停車環境，但不少停車場的費率告示卻玩文字遊戲，暗藏陷阱；或以極盡考驗眼力的字體，造成停車民眾不察，最終繳費超過預期，只能自嘆倒楣當冤大頭，這些都不該是進步城市應有的生活日常。

高雄軟體園區、澄清湖、衛武營、美術館、高鐵左營站等周邊路段，近年陸續建置智慧停車格，應用車牌辨識技術計費，提供多元繳費方式，讓停車、繳費變得更方便，而不少路外停車場收費標示則五花八門、字體細小、差別費率多到眼花，根本沒有一致規範。許多人按照看板計算大概費用，結帳當下卻發現天差地遠。

不少民眾因未細察告示中暗藏陷阱的文字內容，或業者刻意將字體縮到極小，導致停車者繳費超出預期，想要理論又似站不住腳，只能吃悶虧。有人希望市府解決，回覆卻是「未超出核定的收費上限」，不予開罰，任令這種亂象存在，民眾虧的就算是小額金錢，不免怨嘆公部門為何不認真管管。

高雄目前有近1300處公、民營停車場，但據審計部揭露，全市超過500處停車場未取得停車場登記證，這些「無照」業者既未領證，也無標準可循，若想規避法規，將演成「遍地陷阱」。

停車是最基礎的市政服務，不應成民怨出口，建立統一規範刻不容緩。