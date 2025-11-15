聽新聞
高雄停車場告示不清 成收費陷阱

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市路外停車場的收費告示無規範統一格式，字體大小、費率樣式、最高收費上限等內容不一，易造成停車民眾混淆。記者宋原彰／攝影
高雄市路外停車場的收費告示無規範統一格式，字體大小、費率樣式、最高收費上限等內容不一，易造成停車民眾混淆。記者宋原彰／攝影

高雄市近1300處公、民營路外停車場，逾10萬格車位，近年常爆出計費方式公告不清，衍生消費爭議，部分停車場無收費緩衝機制，車輛進場發現沒車位，卻需繳費才能離場，民怨諸多亂象如停車陷阱，民代要求市府應統一規範，檢討改善，交通局表示，字體大小等規範預計明年公告上路。

交通局長張淑娟指中央有明定停車場告示內容，市府可提供業者範本，但高雄目前未明訂收費告示字體大小，因恐造成使用者誤會，預計明年起統一規範，通令遵守；每年也會查察收費標示是否不清或不實，重要字體是否縮小。

各縣市陸續規範停車場告示字體大小、格式，高雄未跟進；部分停車場無緩衝機制，車輛進場沒得停，離場卻需繳費遭怨「坑人」。

議員白喬茵說，上月有民眾在鳳山信義街停車場停車，招牌寫「假日計時25元」，停入後才發現告示上以極細小字體寫著「15分鐘計價」，但交通局回覆，法規未明定字體大小，且收費未超過核定標準，無法開罰；另處停車場告示寫「半小時50元、整日280元」，有人停入後發現，這處停車場平日最高收費880元、假日收2400元。280元字體下方以極細小字樣寫「僅限凌晨12時至隔日傍晚6時，其餘時段無上限金額」大呼受騙。

收費陷阱不只字體玩花樣，三民區安寧街一處停車場以傍晚6時為差別金額分界，跨過分界就分時段加成，有民眾以為最高收300元，結果繳了710元！白喬茵批，業者取巧的作法讓民眾停車像在算數學。議員黃文志說，許多老停車場沿用舊公告，未顯示剩餘車格或無緩衝時間，導致爭議不休。

據悉，台中市規範停車場費率字體長為18公分、一般文字長寬各9公分；台南停車費率統一為每小時，需分平、假日並載明當日最高收費上限，以顯著顏色標示。

高市交通局表示，明年初會邀公會、業者研商收費告示規範，預計明年底前上路，民眾可於公有停車場服務資訊網查詢剩餘車格和收費標準，遇爭議可告知交通局介入協調。

高雄市 停車場 台中市 台南
相關新聞

