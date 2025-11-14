澎湖縣府與準提佛苑結緣 攜手推廣蔬食環保

澎湖準提佛苑今天提供668份蔬食便當，致贈給澎湖縣政府全體員工，讓大家享受一日蔬食美味。澎湖縣長陳光復期勉民眾以行動支持環保與蔬食，為地球永續共好盡一份心力。

觀音山中華大悲法藏佛教會－澎湖準提佛苑今天準備668份蔬食便當，致贈給縣府，由縣長陳光復代表接受，並回贈祝福禮。陳光復感謝準提佛苑以實際行動推廣蔬食、環保與善念，盼望民眾能從日常飲食中落實愛地球的精神，讓愛心循環、溫暖滿人間。

陳光復指出，準提佛苑長年投入慈善關懷、生命教育與素食推廣，不僅照顧弱勢，也以佛法的力量溫暖社會、引領向善，為地方注入安定與美好的力量。他肯定這份長期的堅持，是澎湖社會向上提升的重要支柱。

陳光復表示，縣府今天難得與蔬食便當結緣，不僅讓員工親身體驗蔬食的美味，也喚起大家對永續環保的重視，鼓勵民眾以行動支持環保與蔬食，透過惜福、感恩與善心，為地球永續共好盡一份心力。

澎湖準提佛苑慶讚「佛允天降日」與「佛陀天降日」，提供蔬食餐盒、甘露水及善書結緣，推廣「五大善行」，以具體行動傳遞蔬食減碳、友善環境的理念，引領善念在澎湖持續擴散。