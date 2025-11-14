快訊

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

澎湖縣府與準提佛苑結緣 攜手推廣蔬食環保

中央社／ 澎湖縣14日電

澎湖準提佛苑今天提供668份蔬食便當，致贈給澎湖縣政府全體員工，讓大家享受一日蔬食美味。澎湖縣長陳光復期勉民眾以行動支持環保與蔬食，為地球永續共好盡一份心力。

觀音山中華大悲法藏佛教會－澎湖準提佛苑今天準備668份蔬食便當，致贈給縣府，由縣長陳光復代表接受，並回贈祝福禮。陳光復感謝準提佛苑以實際行動推廣蔬食、環保與善念，盼望民眾能從日常飲食中落實愛地球的精神，讓愛心循環、溫暖滿人間。

陳光復指出，準提佛苑長年投入慈善關懷、生命教育與素食推廣，不僅照顧弱勢，也以佛法的力量溫暖社會、引領向善，為地方注入安定與美好的力量。他肯定這份長期的堅持，是澎湖社會向上提升的重要支柱。

陳光復表示，縣府今天難得與蔬食便當結緣，不僅讓員工親身體驗蔬食的美味，也喚起大家對永續環保的重視，鼓勵民眾以行動支持環保與蔬食，透過惜福、感恩與善心，為地球永續共好盡一份心力。

澎湖準提佛苑慶讚「佛允天降日」與「佛陀天降日」，提供蔬食餐盒、甘露水及善書結緣，推廣「五大善行」，以具體行動傳遞蔬食減碳、友善環境的理念，引領善念在澎湖持續擴散。

澎湖縣 陳光復 永續
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

澎湖災害應變中心一級開設 陳光復籲民眾落實防颱

澎湖羽球隊再創佳績 縣長陳光復頒發獎金表揚

澎湖消防小隊長晉升授階 陳光復勉擔責任護安全

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

相關新聞

屏縣獅子鄉全台唯三沒ATM偏鄉 派出所代發1萬元首日一半鄉親搶領

屏東縣獅子鄉為全台唯三沒有郵局、ATM的鄉，政府「普發現金1萬元」為了方便鄉民預訂及領取，委由派出所代為發放。屏東縣枋寮...

「想幫也幫不了」 孤獨死不只台中 高雄阿伯遺體冰存25天無人領

台中獨居婦流水6000度用水暴增，破門已化作白骨，讓孤獨死議題再度浮檯面。上個月，高雄也發生類似案例，一名長年在街坊做回...

金門縣今授旗心智障礙運動選手 期許新竹賽場勇奪佳績

第十五屆全國心智障礙運動大會將於明後兩天在新竹市盛大舉行，金門縣也組隊參加，金門副縣長李文良今天一早也到尚義機場主持授旗...

高雄捷運落軌意外1年2起 紅線多站遲未裝設月台門

高雄捷運紅線1年來發生2起民眾落軌意外，造成班次大亂、人心惶惶，高捷公司5年前曾研發「半高式月台門」但未普設，地方要求紅...

走聯通道耗時費力！未來高雄捷運新路線 規畫平行轉乘

高雄正興建捷運黃線、紅線「岡山—路竹」線及「小港—林園」線，其中黃線和紅、橘線4處交會車站均採地下連通道轉乘，民眾嘆，高...

巡迴展最終站！百隻哆啦A夢齊聚高雄科工館

可愛指數爆表！「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」今起在高雄國立科學工藝博物館開展，千坪場域呈現巨幅漫畫場景；另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。