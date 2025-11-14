高市小港醫院27週年院慶 邁向重度級急救責任醫院

高雄市立小港醫院今日舉辦27週年院慶。院長洪志興表示，院內目前總床數達761床，大幅提升急重症與慢性病照護量能，預計121年通過重度級急救責任醫院評鑑。

市立小港醫院自民國106年底，以促參OT+BOT案委託高醫經營35年。洪志興指出，小港醫院今年9月順利完成醫院評鑑，目前正努力邁向「重度級急救責任醫院」，預計於121年通過重度級急救責任醫院評鑑，全面強化區域急重症醫療量能，守護南高雄區民眾生命健康。

洪志興表示，今年是醫院完成多項任務的一年，不僅順利完成總床數的履約，各項建設與升級成果也陸續展現。目前全院總床數達761床，加護病床、血液透析床已擴增，大幅提升急重症與慢性病照護量能。此外，日間病房、健康管理中心以及門診空間翻新、改善工程也持續進行。

高雄醫學大學董事長陳建志致詞表示，高醫醫療體系以實際行動回饋社會、影響社區，小港醫院正是將此理念發展的重要場域，期盼透過專業的咀嚼吞嚥照護推向國際舞台，在地深耕中落實永續醫療的精神。

高雄醫學大學校長余明隆說，小港醫院承襲學校「醫療實踐」的精神，不僅在臨床醫療領域展現創新能量，也在永續發展等面向持續突破。近年榮獲「遠見雜誌」ESG醫療永續獎、2025亞太暨台灣永續行動獎、國家永續發展獎等，更在環境保護上榮獲淨零標章銅級。