快訊

宜蘭泉月樓行館超狂防水一夕爆紅 縣府證實2違規：裁罰30萬

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

高市小港醫院27週年院慶 邁向重度級急救責任醫院

中央社／ 高雄14日電
高雄市立小港醫院自民國106年底，委託高醫經營35年，14日小港醫院舉辦27週年院慶。（高雄市立小港醫院提供）中央社
高雄市立小港醫院自民國106年底，委託高醫經營35年，14日小港醫院舉辦27週年院慶。（高雄市立小港醫院提供）中央社

高雄市立小港醫院今日舉辦27週年院慶。院長洪志興表示，院內目前總床數達761床，大幅提升急重症與慢性病照護量能，預計121年通過重度級急救責任醫院評鑑。

市立小港醫院自民國106年底，以促參OT+BOT案委託高醫經營35年。洪志興指出，小港醫院今年9月順利完成醫院評鑑，目前正努力邁向「重度級急救責任醫院」，預計於121年通過重度級急救責任醫院評鑑，全面強化區域急重症醫療量能，守護南高雄區民眾生命健康。

洪志興表示，今年是醫院完成多項任務的一年，不僅順利完成總床數的履約，各項建設與升級成果也陸續展現。目前全院總床數達761床，加護病床、血液透析床已擴增，大幅提升急重症與慢性病照護量能。此外，日間病房、健康管理中心以及門診空間翻新、改善工程也持續進行。

高雄醫學大學董事長陳建志致詞表示，高醫醫療體系以實際行動回饋社會、影響社區，小港醫院正是將此理念發展的重要場域，期盼透過專業的咀嚼吞嚥照護推向國際舞台，在地深耕中落實永續醫療的精神。

高雄醫學大學校長余明隆說，小港醫院承襲學校「醫療實踐」的精神，不僅在臨床醫療領域展現創新能量，也在永續發展等面向持續突破。近年榮獲「遠見雜誌」ESG醫療永續獎、2025亞太暨台灣永續行動獎、國家永續發展獎等，更在環境保護上榮獲淨零標章銅級。

永續 重度級急救責任醫院
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不為所動？中國召日駐中大使要求撤回高市言論 日本政府回應了

高市稱台海恐觸集體自衛權 石破示警：不該下定論

美國務院避評高市「台灣有事」發言 重申反對單方面改變台海現狀

日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時

相關新聞

屏縣獅子鄉全台唯三沒ATM偏鄉 派出所代發1萬元首日一半鄉親搶領

屏東縣獅子鄉為全台唯三沒有郵局、ATM的鄉，政府「普發現金1萬元」為了方便鄉民預訂及領取，委由派出所代為發放。屏東縣枋寮...

「想幫也幫不了」 孤獨死不只台中 高雄阿伯遺體冰存25天無人領

台中獨居婦流水6000度用水暴增，破門已化作白骨，讓孤獨死議題再度浮檯面。上個月，高雄也發生類似案例，一名長年在街坊做回...

金門縣今授旗心智障礙運動選手 期許新竹賽場勇奪佳績

第十五屆全國心智障礙運動大會將於明後兩天在新竹市盛大舉行，金門縣也組隊參加，金門副縣長李文良今天一早也到尚義機場主持授旗...

高雄捷運落軌意外1年2起 紅線多站遲未裝設月台門

高雄捷運紅線1年來發生2起民眾落軌意外，造成班次大亂、人心惶惶，高捷公司5年前曾研發「半高式月台門」但未普設，地方要求紅...

走聯通道耗時費力！未來高雄捷運新路線 規畫平行轉乘

高雄正興建捷運黃線、紅線「岡山—路竹」線及「小港—林園」線，其中黃線和紅、橘線4處交會車站均採地下連通道轉乘，民眾嘆，高...

巡迴展最終站！百隻哆啦A夢齊聚高雄科工館

可愛指數爆表！「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」今起在高雄國立科學工藝博物館開展，千坪場域呈現巨幅漫畫場景；另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。