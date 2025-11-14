立委倡議南高屏大生活圈 齊推交通新藍圖

為推動南台灣區域經濟共榮發展，立委許智傑、邱志偉、林俊憲、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸14日於立法院共同召開「南高屏大生活圈，交通建設新藍圖」記者會。聯合提出陸、海、空三大面向的交通願景，爭取中央支持南台灣交通建設全面升級，實現540萬人便捷的運輸網路。

許智傑指出，南部是台灣產業動能與觀光重鎮，唯有完善的交通建設網絡，才能串聯城鄉、促進產業升級，真正落實區域共榮。「南高屏不是三個城市，而是同一個生活圈」，希望中央與地方共同攜手，努力建設南台灣，平衡過去重北輕南造成的不平等發展。

記者會聯合提出的交通建設藍圖，涵蓋陸、海、空三大領域。陸域交通部分，包含加速推動高屏二快及國道七號工程進度，以紓解國道及市區壅塞問題，並爭取國道拓寬及規劃「南部版五楊高架」，打造南部高效率通勤走廊。同時監督高鐵延伸屏東，進入高雄市中心的進度。

推動捷運延伸至台南及屏東，透過TPASS促進跨縣市公共運輸整合，實現無縫通勤生活圈；鐵路立體化及設立台積電車站，則可提升交通安全與都市發展潛力，帶動沿線再造。此外，立委們也主張進一步整合南高屏TPASS通勤月票，結合觀光優惠，擴大外籍旅客使用，提升南高屏的觀光效益。

在空運發展方面，延續上次共同推動24小時國際機場的主張，強化南台灣貨運、客運與國際航網連結。同時積極拓展國際航線，爭取更多定期航班與包機，促進觀光發展與商務往來。

海運方面，要求相關單位，振興高雄郵輪產業，爭取更多郵輪航線停靠南台灣，結合周邊觀光資源與產業鏈，創造地方觀光與經濟雙贏。南高屏交通建設不僅是基礎建設議題，更關係區域均衡發展與產業升級，將南部重大交通建設納入國家級政策，使南台灣540萬居民共享便利交通。

邱志偉表示，高雄捷運岡山路竹延伸線是高雄北向發展的關鍵交通主軸，不僅讓岡山、路竹、湖內正式納入捷運生活圈，更串聯竹科園區、高科園區、本洲產業園區、永安工業區，後續還包括橋科園區、北高雄產業園區及白埔園區等開發，形成完整且的產業廊帶。

邱志偉指出，延伸線初期估計可服務沿線35.3萬名居民與7.5萬名就業人口，未來服務人次也將持續成長。除主線外，紅線亦規劃向北延伸至台南，包括銜接嘉南藥理大學的「奇美延伸線」與高鐵台南站的「沙崙延伸線」，正式串聯南高雙城交通體系，打造跨域整合的科技與生活廊帶。

邱志偉補充，捷運延伸不僅提升通勤效率、支撐科技與製造業動能，也同步帶動站體周邊的更新。目前工程進度穩健推動，2024年6月岡山站（RK1）已通車，後續路竹、湖內段也將依計畫陸續完工，其中大湖站未來將與台南捷運 R10 共站轉乘，促成更緊密的生活圈。

邱志偉說，將持續督促省道拓寬、自來水管線遷移等界面協調，加速中央審查與經費到位，讓捷運成為串聯產業、翻轉地方的發展引擎，推動高雄與台南共同繁榮。

林俊憲表示，台61跨曾文溪大橋工程，是賴清德總統擔任市長時，所積極爭取的南部重大建設，預計117年完工通車，未來可讓市民省下近10公里車程，不必再繞行台17線國姓大橋進入市區，對地方交通與經濟發展助益良多。

林俊憲也建議交通部與台南市政府同步推動台61線南延至四草大橋，完善大台南「四橫三縱」高架快速道路系統，讓市區與快速道路銜接更順暢，並打造國一、國三之外第三條南北向「產業動脈」。

林俊憲提到，他過去也積極爭取台17線臨安橋至台86線路段設置偏心式左轉車道，有效提升道路順暢度，未來將持續推動改善至興達港與高雄永安區，讓南北交通更加便捷。

林俊憲也說，台86線全線高架化銜接國三的計畫至關重要，目前台86線與台19甲線為平面交叉，尖峰時段常造成車流回堵至國道3號，未來若能推動台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號並東延至台3線，將大幅改善關廟交流道壅塞問題。

許智傑表示，多個交通委員會立委，都很積極在爭取交通建設，然而站在南高屏共同思考的角度，要更宏觀的擘畫南高屏運輸藍圖，才能有效解決交通壅塞問題，並運用AI智慧系統，加速人流、車流的分析，規劃出最佳的交通運輸模式，南台灣民眾可以更快速移動到目的地。