屏縣獅子鄉全台唯三沒ATM偏鄉 派出所代發1萬元首日一半鄉親搶領

屏東縣獅子鄉為全台唯三沒有郵局、ATM的鄉，政府「普發現金1萬元」為了方便鄉民預訂及領取，委由派出所代為發放。屏東縣枋寮警分局昨日起在鄉內3個分駐所、派出所進行發放，鄉民相當踴躍，登記1030份有一半第一天就趕來領取。

屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉及台東金峰鄉3個偏鄉沒有ATM與郵局等，原訂12日起由當地派出所統一發放現金，但因鳳凰颱風攪局，延至昨天才開始。枋寮警分局獅子分駐所、內獅派出所及草埔派出所此次協助辦理登記造冊及發放，共計1030份。

枋寮警分局此次共派遣17名警力執行相關安全秩序維護工作，事前也利用各項勤務或集會，或請村長、村幹事廣播向村民宣導，並規畫領取路線、發放號碼牌，避免人潮過多、場面混亂，也提供座椅及杯水服務鄉親。

昨日第一天就發出509份，一半的鄉親趕在首日就搶著先現金入袋，人潮雖多但因規畫妥當，並未有大排長龍狀況。分局表示，即日起至11月26日早上8時至晚上6時，之前至分駐（派出）所登記造冊的民眾，可至登記處領現金。