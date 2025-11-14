「想幫也幫不了」 孤獨死不只台中 高雄阿伯遺體冰存25天無人領

台中獨居婦流水6000度用水暴增，破門已化作白骨，讓孤獨死議題再度浮檯面。上個月，高雄也發生類似案例，一名長年在街坊做回收阿伯心肌梗塞猝逝，因無直系親屬簽署，遺體冰存25天，市議員鄭孟洳認為，台灣應比照日本推動「生前登記」與「預立喪葬協助」制度，研議修法與強化獨居長者科技預警，讓獨居長輩被善待到最後一刻。

整起事件曝光，是一家知名泡芙店的貼文，店家描述，阿伯平時勤奮收回收、個性謙和，是街坊熟悉的身影，這回意外離世，大家紛紛願意出力接手後事，卻受限法規「想幫也幫不了」，遺體在殯儀館冰存25天，直到公告期滿後才由市府接手，行政程序冰冷，讓長輩最後一段路也走得孤單。

鄭孟洳指出，少子化、不婚化與高齡化三大趨勢，使孤獨老逐年增加，台灣更需要提前準備，可仿照日本推出「生前登記」與「預立喪葬協助」制度，由政府擔任見證，讓無親無靠且經濟弱勢的長者生前即可簽約安排後事。

她說到，高雄市約12萬多名65歲以上獨居長者，列冊關懷僅4410人，逾9成未納入系統，她建議應將孤獨死議題納入老人福利促進小組，也應研議修正殯葬管理自治條例與無名屍體自治條例，給予社政單位更多處置彈性，補起現行制度管理漏洞。

她也主張強化通報與關懷網絡，可結合里鄰系統、醫療院所及社福通報機制，提升列冊覆蓋率與定期訪查頻率，科技介入也是另一道守護防線。

以日本札幌為例，透過電表感應器在獨居戶偵測異常用電，成功預防多起孤獨死，台電現行「智慧電表」每15分鐘回傳一次用電量，APP可利用演算法分析日常作息，一旦偵測長時間未使用電力，便能即時通知親友。

高雄市可與台電合作鼓勵獨居長者與親屬安裝智慧電表及APP，優先推動於社會住宅、銀髮家園，讓科技成為照顧長者的另一雙手。