許智傑等7綠委 推動南高屏大生活圈交通建設新藍圖

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
許智傑等7位民進黨立委今天表示，要推動南高屏大生活圈，打造交通建設新藍圖。圖／許智傑辦公室提供
許智傑等7位民進黨立委今天表示，要推動南高屏大生活圈，打造交通建設新藍圖。圖／許智傑辦公室提供

許智傑等7位民進黨立委今天表示，要推動南高屏大生活圈，打造交通建設新藍圖，聯手為南高屏推動交通建設，提出陸、海、空三大面向的交通願景，爭取中央支持南台灣交通建設全面升級，實現540萬人便捷的運輸網路。

許智傑表示，南部是台灣產業動能與觀光重鎮，唯有完善的交通建設網絡，才能串聯城鄉、促進產業升級，真正落實區域共榮。南高屏不是三個城市，而是同一個生活圈，希望中央與地方共同攜手，努力建設南台灣，平衡過去重北輕南造成的不平等發展，打造南臺灣成為宜居、便利、具國際競爭力的區域經濟體。

7位綠委聯合提出的交通建設藍圖，涵蓋陸、海、空三大領域。陸域交通部分，包含加速推動高屏二快及國道七號工程進度，以紓解國道及市區壅塞問題，並爭取國道拓寬及規劃「南部版五楊高架」，打造南部高效率通勤走廊；同時監督高鐵延伸屏東，進入高雄市中心的進度；推動捷運延伸至台南及屏東，透過TPASS促進跨縣市公共運輸整合，實現無縫通勤生活圈；鐵路立體化及設立台積電車站，則可提升交通安全與都市發展潛力，帶動沿線再造。此外，立委們也主張進一步整合南高屏TPASS通勤月票，結合觀光優惠，擴大外籍旅客使用，提升南高屏的觀光效益。

在空運發展方面，7位綠委主張，延續上次共同推動24小時國際機場的主張，強化南台灣貨運、客運與國際航網連結。同時積極拓展國際航線，爭取更多定期航班與包機，促進觀光發展與商務往來。

海運方面，7位綠委表示，將要求相關單位，振興高雄郵輪產業，爭取更多郵輪航線停靠南台灣，結合周邊觀光資源與產業鏈，創造地方觀光與經濟雙贏。南高屏交通建設不僅是基礎建設議題，更關係區域均衡發展與產業升級，將南部重大交通建設納入國家級政策，使南台灣540萬居民共享便利交通、迎向優質生活。

綠委 許智傑
