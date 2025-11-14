快訊

金門縣今授旗心智障礙運動選手 期許新竹賽場勇奪佳績

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良（左二）今天一早到尚義機場為即將參加全國心智障礙運動大會的選手授旗，並與他們合影。圖／金門縣政府提供
金門副縣長李文良（左二）今天一早到尚義機場為即將參加全國心智障礙運動大會的選手授旗，並與他們合影。圖／金門縣政府提供

第十五屆全國心智障礙運動大會將於明後兩天在新竹市盛大舉行，金門縣也組隊參加，金門副縣長李文良今天一早也到尚義機場主持授旗，為即將出征的選手加油打氣，鼓勵選手們都能在賽場上創造佳績，為金門爭光。

金門縣身心障礙者家長協會今天上午舉辦授旗儀式， 邀請李文良授旗，教育處處長黃雅芬、協會理事長歐陽彥森皆親臨現場為選手們授旗與勉勵，展現縣府與社會各界對身心障礙者的高度重視與深切關懷。

李文良在致詞中表示，金門縣政府長期關注弱勢族群的權益，並積極推動全民運動，期望透過多元活動鼓勵身心障礙者走出戶外、參與社會。縣府不僅持續辦理各項身心障礙運動活動，更提供補助支持選手赴台參賽，讓每位選手都能在賽場上盡情發揮潛能，為自己也為金門縣爭光。

全國心智障礙運動大會為以「心智障礙者」為主體的運動賽事，每兩年舉辦一次，旨在鼓勵心智障礙者及其家庭踴躍參與，藉由運動培養休閒技能、拓展人際互動、促進社會適應並激發潛能，進而建立自信與自尊。

今年金門縣由金門縣身心障礙者協會領軍，共計40位選手參賽(20隊親子)，參與項目包括目標傳球、定點投籃十米運球100公尺、200公尺、400公尺接力賽、立定跳遠等六大項目。選手們精神飽滿、士氣高昂，展現出金門縣的團結與實力。

金門副縣長李文良（左二）今天一早到尚義機場主持授旗，為即將參加全國心智障礙運動大會的選手加油打氣，鼓勵選手們都能在賽場上創造佳績，為金門爭光。圖／金門縣政府提供
金門副縣長李文良（左二）今天一早到尚義機場主持授旗，為即將參加全國心智障礙運動大會的選手加油打氣，鼓勵選手們都能在賽場上創造佳績，為金門爭光。圖／金門縣政府提供
金門副縣長李文良（左二）今天一早到尚義機場為即將參加全國心智障礙運動大會的選手加油打氣。圖／金門縣政府提供
金門副縣長李文良（左二）今天一早到尚義機場為即將參加全國心智障礙運動大會的選手加油打氣。圖／金門縣政府提供

