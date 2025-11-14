金門縣今授旗心智障礙運動選手 期許新竹賽場勇奪佳績

第十五屆全國心智障礙運動大會將於明後兩天在新竹市盛大舉行，金門縣也組隊參加，金門副縣長李文良今天一早也到尚義機場主持授旗，為即將出征的選手加油打氣，鼓勵選手們都能在賽場上創造佳績，為金門爭光。

金門縣身心障礙者家長協會今天上午舉辦授旗儀式， 邀請李文良授旗，教育處處長黃雅芬、協會理事長歐陽彥森皆親臨現場為選手們授旗與勉勵，展現縣府與社會各界對身心障礙者的高度重視與深切關懷。

李文良在致詞中表示，金門縣政府長期關注弱勢族群的權益，並積極推動全民運動，期望透過多元活動鼓勵身心障礙者走出戶外、參與社會。縣府不僅持續辦理各項身心障礙運動活動，更提供補助支持選手赴台參賽，讓每位選手都能在賽場上盡情發揮潛能，為自己也為金門縣爭光。

全國心智障礙運動大會為以「心智障礙者」為主體的運動賽事，每兩年舉辦一次，旨在鼓勵心智障礙者及其家庭踴躍參與，藉由運動培養休閒技能、拓展人際互動、促進社會適應並激發潛能，進而建立自信與自尊。