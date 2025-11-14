聽新聞
0:00 / 0:00

巡迴展最終站！百隻哆啦A夢齊聚高雄科工館

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站」今起於國立科學工藝博物館2樓特展廳開展。記者劉學聖／攝影
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站」今起於國立科學工藝博物館2樓特展廳開展。記者劉學聖／攝影

可愛指數爆表！「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」今起在高雄國立科學工藝博物館開展，千坪場域呈現巨幅漫畫場景；另有百座哆啦A夢立體雕塑、1比1復刻創作者藤子．F．不二雄工作室實景，微型劇院並獨家放映原創短篇動畫「胖虎世界巡迴演唱會」。

哆啦A夢旋風今起席捲高雄，展至明年2月22日。聯合數位文創董事長李彥甫說，這次展覽是台灣區最終站，運用科工館2樓挑高7公尺的特展廳布設，大人、小孩都能沉浸其中。高雄站也融入在地特色，展示哆啦A夢手捧珍珠奶茶的造型雕塑，民眾憑有價票入場，可獲哆啦A夢造型徽章。

協辦單位代表提到，微型劇院將獨家放映日本Shin-Ei Animation團隊專為這次展覽製作的原創短篇動畫，另復刻藤子．F．不二雄工作室實景，讓大眾一窺全球知名漫畫家創作日常。

票亭入口集結13款電影造型和23種哆啦A夢雕塑，打造為「100%哆啦A夢造型樂園」。

另有百座哆啦A夢立體雕塑散布展場；以45本漫畫單行本為靈感打造展區，挑選5幕經典漫畫場景立體化設計，讓觀眾彷彿在現場被照射「縮小燈」；「黑白作品展區」則展出17幅藤子．F．不二雄的黑白漫畫復刻原畫，帶民眾感受哆啦A夢多樣藝術風格。

哆啦A夢 科學 高雄市 日本 動畫
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站 明起科工館開展

哆啦A夢巡迴特展高雄站可愛開展 百座立體雕塑聚集科工館

最暖心聖誕動畫！「聖誕五告讚！」想像力爆表　共賞魔幻奇觀

賈柯梅蒂最重要雕塑作品首度公開露面 富邦美術館即日起開放早鳥預售

相關新聞

楓港溪河道種西瓜 雞糞施肥部落蒼蠅滿天飛…屏縣府明起聯合稽查

屏東縣獅子鄉丹路村、楓林村部落因楓港溪河道種植西瓜，雞糞施肥導致部落長年飽受惡臭及蒼蠅滿天飛之苦；而西瓜田大面積超出河道...

屏東斜坡上的藝術節11月29日、30日登場 動力火車壓軸演唱

2025「斜坡上的藝術節」11月29、30日在屏東潮州林後四林平地森林園區登場，今年以「malji malji 唱響山海...

高雄捷運落軌意外1年2起 紅線多站遲未裝設月台門

高雄捷運紅線1年來發生2起民眾落軌意外，造成班次大亂、人心惶惶，高捷公司5年前曾研發「半高式月台門」但未普設，地方要求紅...

走聯通道耗時費力！未來高雄捷運新路線 規畫平行轉乘

高雄正興建捷運黃線、紅線「岡山—路竹」線及「小港—林園」線，其中黃線和紅、橘線4處交會車站均採地下連通道轉乘，民眾嘆，高...

巡迴展最終站！百隻哆啦A夢齊聚高雄科工館

可愛指數爆表！「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」今起在高雄國立科學工藝博物館開展，千坪場域呈現巨幅漫畫場景；另...

金門媽祖聯誼會成立 許燕輝榮膺首任會長

「金門縣媽祖聯誼會」第一屆會長暨理監事授證就職典禮昨晚在海洋餐廳隆重舉行，集結全縣16間奉祀媽祖的宮廟代表、主事成員及信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。