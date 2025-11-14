巡迴展最終站！百隻哆啦A夢齊聚高雄科工館

可愛指數爆表！「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」今起在高雄國立科學工藝博物館開展，千坪場域呈現巨幅漫畫場景；另有百座哆啦A夢立體雕塑、1比1復刻創作者藤子．F．不二雄工作室實景，微型劇院並獨家放映原創短篇動畫「胖虎世界巡迴演唱會」。

哆啦A夢旋風今起席捲高雄，展至明年2月22日。聯合數位文創董事長李彥甫說，這次展覽是台灣區最終站，運用科工館2樓挑高7公尺的特展廳布設，大人、小孩都能沉浸其中。高雄站也融入在地特色，展示哆啦A夢手捧珍珠奶茶的造型雕塑，民眾憑有價票入場，可獲哆啦A夢造型徽章。

協辦單位代表提到，微型劇院將獨家放映日本Shin-Ei Animation團隊專為這次展覽製作的原創短篇動畫，另復刻藤子．F．不二雄工作室實景，讓大眾一窺全球知名漫畫家創作日常。

票亭入口集結13款電影造型和23種哆啦A夢雕塑，打造為「100%哆啦A夢造型樂園」。

另有百座哆啦A夢立體雕塑散布展場；以45本漫畫單行本為靈感打造展區，挑選5幕經典漫畫場景立體化設計，讓觀眾彷彿在現場被照射「縮小燈」；「黑白作品展區」則展出17幅藤子．F．不二雄的黑白漫畫復刻原畫，帶民眾感受哆啦A夢多樣藝術風格。