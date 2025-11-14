聽新聞
走聯通道耗時費力！未來高雄捷運新路線 規畫平行轉乘

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄正興建捷運黃線、紅線「岡山—路竹」線及「小港—林園」線，其中黃線和紅、橘線4處交會車站均採地下連通道轉乘，民眾嘆，高雄人轉乘要走連通道耗時費力，不如台北捷運平行轉乘方便，民代要求未來藍線、紫線應預留轉乘站空間。

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，目前黃線Y9站規畫為紫線起始站，市府已有平面轉乘空間規畫，其餘Y5、Y12車站將與藍線、粉紅線交會，會考慮空間條件妥善設計，評估預留平行轉乘的可行性。

高雄捷運路網如火如荼推進，長達22.91公里的捷運黃線呈倒Y字形，建工民族段與澄清五甲段和既有紅、橘線有4處車站交會，因既有站體未預留轉乘空間，新站都要走地下聯通道轉乘，引發質疑。

有部落客指出，在台北搭捷運能在中正紀念堂、西門站下車後直接走到對面列車換線，並在同一層月台間快速轉乘不同路線，反觀高雄通勤族不管搭捷運紅線轉橘線、捷運轉輕軌、轉台鐵，都需走一段路甚至爬樓梯，費時且不便民。

議員陳麗娜說，北捷及日本地鐵站多採同月台平行轉乘，大幅提升效率；高雄仍需穿越地下聯通道轉乘，明顯不便。目前正興建黃線、岡山路竹線、小港林園線，未來還有藍、青、紫、粉紅、銀線等，捷運局在新線施工前就應評估導入平行轉乘，避免民眾在月台間奔波。

