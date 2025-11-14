聽新聞
高雄捷運落軌意外1年2起 紅線多站遲未裝設月台門

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄捷運紅線自橋頭到岡山有8處高架站未裝月台門，近1年內發生2起落軌意外，民代和民眾均建議盡早裝設，保障旅客安全。記者宋原彰／攝影
高雄捷運紅線自橋頭到岡山有8處高架站未裝月台門，近1年內發生2起落軌意外，民代和民眾均建議盡早裝設，保障旅客安全。記者宋原彰／攝影

高雄捷運紅線1年來發生2起民眾落軌意外，造成班次大亂、人心惶惶，高捷公司5年前曾研發「半高式月台門」但未普設，地方要求紅線橋頭到岡山8處高架站全線裝設月台門，市府和捷運公司卻宣稱經費不足，民代批，「拖愈久，建設成本只增不減」。

高捷公司表示，高架車站設有月台防闖系統，旅客跨越警戒線或落軌，立即發出警報通知站務人員，司機員見站外預警燈閃爍可即刻停車，非候車區也增設鐵欄杆等阻隔設施提高防護。捷運局表示，紅、橘線修正計畫已納入增設月台門，上月提報交通部審議爭取補助中。

高捷橋頭站去年11月有婦人落軌捲入車下，右前肢斷裂。今年10月都會公園站也發生18歲女高中生落軌遭列車撞擊身亡。據統計，高捷營運17年來發生5起落軌意外，近1年來發生2起，頻率升高。

「當然有月台門比較安全」陳姓市民說，像演唱會期間世運站有大量人潮，一推擠恐會落軌，建議至少在車門外側裝欄杆供緊急抓握。也有民眾說，台鐵過去就因未設月台門，連年出意外。

高捷公司5年前為防患未然，地下段車站已採全高式月台門，大寮、岡山車站裝設半高式月台門，也承諾其餘高架站會分階段施作，但不見下文。

記者調查，高架段一發生落軌，捷運系統需降級運轉，改採單線雙向局部營運，鄰近站點需啟動公車接駁，萬一碰到上、下班尖峰時段則班次大亂。過去高捷公司曾評估裝設月台門，但每站經費約5千萬元，總經費近4億元，最終決定視盈餘提撥經費裝設。

議員陳善慧2019年起向市府爭取紅線高架站裝設月台門，他指落軌意外會造成列車停駛、維修成本增加，設月台門是最有效的預防方式卻遲未設置，「物價波動下，月台門成本已翻倍，愈晚裝，經費只增不減」。

議員白喬茵認為，台鐵已在高雄車站斥資1億4千多萬元設纜繩升降式月台門，高鐵預計2028年全站設置。為避免不慎跌入月台風險，捷運公司應評估設置月台門。 

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

高雄捷運 高捷 演唱會 公車 高雄車站
