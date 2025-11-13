楓港溪河道種西瓜 雞糞施肥部落蒼蠅滿天飛…屏縣府明起聯合稽查

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
立委伍麗華邀請相關單位到獅子鄉新路部落與族人、鄉公所開會。記者潘奕言／攝影
立委伍麗華邀請相關單位到獅子鄉新路部落與族人、鄉公所開會。記者潘奕言／攝影

屏東縣獅子鄉丹路村、楓林村部落因楓港溪河道種植西瓜，雞糞施肥導致部落長年飽受惡臭及蒼蠅滿天飛之苦；而西瓜田大面積超出河道範圍，落在無政府機關管理「未登錄地」地區。立委伍麗華今日邀請相關單位到新路部落開會，並做出4項結論。

楓港溪16年前起枯水期開放瓜農種植西瓜，不過種植西瓜期間瓜農以雞糞施肥，不但臭氣沖天，還生出一大堆蒼蠅，生活大受影響，族人自嘲「連吃飯都要配蒼蠅！」另族人也發現，疑似有瓜農未申請就種植西瓜，面積達數十公頃。

立委伍麗華接受部落自救會陳情，針對未登錄地種植及土地使用等事宜，邀請財政部國有財產署、農業部農村水土保持署及經濟部水利署等單位，到新路部落與族人、鄉公所開會，並做成4項結論。

伍麗華要求國產署盡速完成未登錄的土地登錄作業，確立土地主管機關，在未完成登錄前，相關機關仍應就行為違法部分予以開罰。至於族人對原鄉整體土地利用及環境衛生的訴求，則請獅子鄉公所發函至原住民族委員會確認，尊重在地族人的共同意見。

另未登錄的野溪地自2009至2023年間，獅子鄉公所對瓜農發出許可並收取代金，公所將停止核發許可。自救會表示，河川地的利用應綜合相關機關，及在地居民意見，進行租約審查或廢止；伍麗華要求水利署應檢討現行法規不合時宜之處，提出修法版本。

縣府水利處表示，縣管河川楓港溪合法範圍31公頃，現階段有13名承租人種植西瓜。縣府將於明日及20日辦理聯合稽查，針對現有的不法行為進行查核。

立委伍麗華（中）邀請相關單位到獅子鄉新路部落與族人、鄉公所開會。記者潘奕言／攝影
立委伍麗華（中）邀請相關單位到獅子鄉新路部落與族人、鄉公所開會。記者潘奕言／攝影

