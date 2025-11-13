屏東斜坡上的藝術節11月29日、30日登場 動力火車壓軸演唱

2025「斜坡上的藝術節」11月29、30日在屏東潮州林後四林平地森林園區登場，今年以「malji malji唱響山海」為主題，集結文化舞台、斜坡上的SIUBAI市集、童玩體驗與大藝術創作等活動，知名音樂團體動力火車也將於30日登場。

屏東縣政府原住民處表示，斜坡上的藝術節今年邁入第十一年，已成為屏東重要的文化品牌與青年音樂舞台，今年「斜坡大舞台」連續兩晚邀請部落音樂人、青年樂團與金曲卡司輪番登場，推出最強卡司陣容。

11月29日由阿爆（Abao）壓軸登場，並邀請金曲實力派音樂人葛西瓦、戴曉君，及從「斜坡樂團大賽」脫穎而出的優秀音樂人、樂團演出；11月30日由動力火車重磅壓軸，與舞炯恩、郭芝吟（吱吱）、黑旋風樂團共同嗨翻現場。

除主舞台外，「斜坡文化舞台」首日將由Supaw草埔青年會、春日太陽古謠隊、Te Natira’a南島大溪地藝術工作室、排灣貝拉、卓亞麥、娜麓灣樂舞劇團輪番登場，帶來古調、南島樂舞的演出，展現屏東豐厚的族群音樂樣貌。