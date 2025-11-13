茂林賞蝶季將登場 茂管處邀賞紫斑蝶翩翩舞秋冬

快訊

中央社／ 記者張已亷高雄13日電

「茂林雙年賞蝶季」11月至隔年3月展開，期間推出「護蝶市集」、「賞蝶親子體驗」等活動，15日開幕，茂管處說，歡迎民眾一同迎接全球唯二的越冬型蝴蝶紫斑蝶」，探索紫蝶幽谷的生態魅力。

茂林國家風景區管理處說明，此次賞蝶季自11月起至2026年3月，今年與知名人氣IP合作，神祕「紫蝶生態大使」將於15日開幕活動在茂林遊客中心亮相，屆時將有部落攤商，並舉行環境生態教育趣味闖關，完成任務可參加「轉轉樂」幸運抽獎（限當天兌換），另有消費集點兌換限量好禮，遊玩同時體驗自然、學習友善賞蝶與生態保育觀念。

茂管處今天發布新聞稿表示，賞蝶季活動期間每月舉辦「護蝶市集」，邀集部落工藝師、在地小農及特色店家展售，並規畫免費部落工藝DIY體驗，讓親子能在寓教於樂中感受地方文化與環境之美，並推出「賞蝶親子體驗」，邀民眾在秋冬之際走入茂林，近距離欣賞紫斑蝶飛舞的壯麗景象。

茂林國家風景區管理處代理處長鄭偉宏表示，茂林紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，與墨西哥帝王斑蝶齊名，在每年11月隨氣候轉涼，大量紫斑蝶南遷至茂林山谷避冬，形成自然界奇蹟「紫蝶幽谷」。

鄭偉宏提醒，遊客在賞蝶期間，應遵守「賞蝶守則」，避免捕捉蝴蝶、幼蟲或蛹體，共同守護大自然資產，讓生態永續傳承。

茂管處補充，為促進地方產業發展與觀光推廣，攜手茂林、六龜及桃源區等商家，共同推出「山林好滋Way（味）」消費集章活動，民眾可在活動期間至指定店家消費，達指定金額即可集章，完成集章就可至茂林及新威遊客中心，兌換限量聯名好禮。

