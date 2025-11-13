快訊

金門媽祖聯誼會成立 許燕輝榮膺首任會長

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門媽祖聯誼會成立，十六宮廟齊聚見證信仰團結，許燕輝接任首屆會長。圖/金門媽祖聯誼會提供
金門媽祖聯誼會成立，十六宮廟齊聚見證信仰團結，許燕輝接任首屆會長。圖/金門媽祖聯誼會提供

金門媽祖聯誼會」第一屆會長暨理監事授證就職典禮昨晚在海洋餐廳隆重舉行，集結全縣16間奉祀媽祖的宮廟代表、主事成員及信眾逾三百人，共同見證金門媽祖信仰邁入團結共榮的新里程碑。

典禮由副縣長李文良代表縣長陳福海親臨頒發當選證書，正式授證首屆會長許燕輝，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府社會處長王茲繐、各鄉鎮首長與代表會主席等人都出席見證。

李文良致詞指出，媽祖信仰深植金門人心，不僅是宗教象徵，更是凝聚鄉親與安定人心的重要力量；聯誼會的成立，象徵全縣宮廟團結一心、資源共享，將慈悲濟世的精神轉化為推動宗教文化與公益服務的行動力，意義深遠。

首屆會長許燕輝表示，聯誼會的成立旨在凝聚各宮廟力量，弘揚媽祖德澤、傳承慈悲文化，推動宗教交流與公益慈善，並促進兩岸與國際間的宗教文化互動。他強調，「以媽祖之名行善，讓世界看見金門的信仰力量。」並感謝各宮廟支持，允諾將秉持媽祖慈悲奉獻精神，帶領理監事團隊積極推動會務，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順。

金門縣媽祖聯誼會首屆會長為許燕輝，副會長林文鉦、陳金福，常務理事吳吉成、吳福全等人；名譽會長由楊耀芸、楊維居、林振查擔任，會務團隊包括秘書長陳尚智及副秘書長張克全、林永壽等人，共同為金門宗教文化傳承與發展努力。

金門媽祖聯誼會成立，由許燕輝（右）接任首屆會長。圖/金門媽祖聯誼會提供
金門媽祖聯誼會成立，由許燕輝（右）接任首屆會長。圖/金門媽祖聯誼會提供

媽祖 金門 聯誼
