聽新聞
0:00 / 0:00
金門媽祖聯誼會成立 許燕輝榮膺首任會長
「金門縣媽祖聯誼會」第一屆會長暨理監事授證就職典禮昨晚在海洋餐廳隆重舉行，集結全縣16間奉祀媽祖的宮廟代表、主事成員及信眾逾三百人，共同見證金門媽祖信仰邁入團結共榮的新里程碑。
典禮由副縣長李文良代表縣長陳福海親臨頒發當選證書，正式授證首屆會長許燕輝，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府社會處長王茲繐、各鄉鎮首長與代表會主席等人都出席見證。
李文良致詞指出，媽祖信仰深植金門人心，不僅是宗教象徵，更是凝聚鄉親與安定人心的重要力量；聯誼會的成立，象徵全縣宮廟團結一心、資源共享，將慈悲濟世的精神轉化為推動宗教文化與公益服務的行動力，意義深遠。
首屆會長許燕輝表示，聯誼會的成立旨在凝聚各宮廟力量，弘揚媽祖德澤、傳承慈悲文化，推動宗教交流與公益慈善，並促進兩岸與國際間的宗教文化互動。他強調，「以媽祖之名行善，讓世界看見金門的信仰力量。」並感謝各宮廟支持，允諾將秉持媽祖慈悲奉獻精神，帶領理監事團隊積極推動會務，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順。
金門縣媽祖聯誼會首屆會長為許燕輝，副會長林文鉦、陳金福，常務理事吳吉成、吳福全等人；名譽會長由楊耀芸、楊維居、林振查擔任，會務團隊包括秘書長陳尚智及副秘書長張克全、林永壽等人，共同為金門宗教文化傳承與發展努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言