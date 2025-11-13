高雄新創海外參展 高雄金融科技創新園區簽MOU

高雄市經發局昨天率隊參展「新加坡金融科技節」，參展期間高雄金融科技創新園區將與韓國Aizen Global簽署合作備忘錄，雙方將攜手推動金融科技創新應用與國際合作。

高雄市經發局今天新聞稿表示，與5家具潛力新創企業共同參展，將展現高雄金融科技創新成果與國際合作實力，進一步將高雄推向亞洲金融創新版圖前線。

經發局長廖泰翔表示，高雄金融科技創新園區是全台首座以「綠色金融科技」為核心的創新基地，也是北台灣以外第一個金融科技園區。園區結合清華大學、中國信託、工研院等產學研機構與新創團隊能量，聚焦AI與永續金融應用，打造以金融創新驅動產業升級與淨零永續的完整生態系。

市府除積極推動專業輔導與資源鏈結外，也強化與國際金融科技組織及跨國企業的合作交流，協助新創企業對接全球市場與資金資源，拓展海外合作通路，強化技術商品化與國際布局能力，讓高雄成為連結亞洲與世界的金融創新節點。

經發局表示，此次展會期間，高雄金融科技創新園區與韓國人工智慧與金融科技公司Aizen Global簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動金融科技創新應用與國際合作，並共同舉辦金融科技活動、新創展示日及培訓工作坊，推動人才發展與媒合。

參展團隊「永訊智庫」執行長李振北表示，此次參展不僅是拓展國際市場的絕佳契機，更展現台灣在數位轉型與永續發展兩大關鍵領域的競爭力，對未來的市場開發、夥伴鏈結與品牌能見度皆具深遠意義。

新創公司「喬睿科技」商務長王芊茵表示，公司已在台灣、泰國及越南取得初步成果，未來將先強化東南亞合作，接著推進大中華與日本本地化，最後全球布局並結合跨境數據強化防詐效能，高雄市政府的協助至關重要。

經發局表示，新加坡金融科技節為全球最大規模金融科技盛會，吸引世界各國銀行、金融機構與監管機構參與。經發局將持續深化金融科技與實體產業的整合應用，強化資金流通、數據應用及風控能力，並全力拓展國際合作。