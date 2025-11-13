聽新聞
高雄光華夜市人氣店遭點名超級噁心 蒸籠發霉、墊紙重複使用
高雄市光華夜市內一家受歡迎的水餃店遭消費者網路爆料，指稱「蒸籠發霉、墊紙重複使用」，簡直超級噁心。高市衛生局今日派員查察後表示，未發現蒸籠發霉，但業者坦承重複使用蒸籠紙，將依法開罰，另呼籲業者應加強設備維護、從業人員教育訓練及衛生管理。
消費者在Threads發文說，前往光華路某家水餃店用餐，看見蒸籠發霉，而且蒸籠下方的紙一看就知道重複利用，「沒看過這麼噁爛的店」。
衛生局表示，業者坦承重複使用內用收回的蒸籠紙，將依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第5條暨食品安全衛生管理法第47條規定，裁罰業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局也提醒業者，有關蒸籠木質容器，須依照食品器具容器包裝衛生標準，不得有不良變色、異臭、異味、汙染、發霉、含有異物或纖維剝落等情事，落實清洗流程、盡量保持乾燥清潔及確實檢查。
此外，業者未依規定更新食品業者登錄資料、作業場所冷凍冷藏庫無溫度記錄、食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等多項缺失，飭令業者限期改善，否則將依法裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。業者未依規定投保產品責任險，也將依法處辦。
