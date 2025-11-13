快訊

屏醫為癌末病友辦書法展 陳明章獻唱「思想起」

中央社／ 屏東縣13日電
熱愛書法的張姓癌末病友在屏東醫院藝廊展出人生首場書法創作個展，這是他人生第一場、也是最後一場書法展；但張男惜未能撐到開展，已於11日辭世。（屏東醫院提供）中央社
張姓癌末病友熱愛書法，屏東醫院提議在醫院藝廊舉辦人生首場書法展，以藝術與世界告別。「筆墨人生」展覽今天開展，民謠大師陳明章也到場彈唱「思想起」，場面溫馨感人。

張姓癌友熱愛書法，屏東醫院安寧醫療團隊為他籌辦屬於他的人生壓軸展覽，然而張男未能撐到開展，於11日辭世，但已圓滿書寫生命最後篇章；陳明章為創作者的好友，今天也特地出席開展活動。

今年50餘歲的張男，筆名「東津玉方」，他生前手稿表示，30歲那年在從事平面設計之餘開始習字，書法與篆刻雖不是工作，卻是養心之事。20多年前，他為陪伴年邁母親，搬回東港老家，一邊工作、一邊在案前研墨、臨帖，是他生活裡最純粹喜悅。

張男寫道，2年前被診斷出縱膈腔惡性腫瘤，人生境遇急轉直下，經歷多次化療與手術，仍不敵病魔侵襲；即使身體漸漸虛弱，他依然努力生活、堅持書寫，直到手再也無法穩握筆桿才停筆。

張男表示，他在好友、屏東醫院醫師李昆興支持與鼓勵下，在屏東醫院藝廊籌辦人生首場書法創作個展，非常感謝院方協助，從場地布置到作品懸掛，無不傾注心力；也希望他母親能親眼看見，兒子曾用筆墨記錄生命的光。

此外，張男表示，這是他人生第一場、也是最後一場書法展，雖無法執筆，卻了無遺憾，當筆墨香氣在空中飄散，他的心意也會隨著字跡，靜靜流淌人心。

屏東醫院院長王森稔致詞表示，醫療不只是治療病痛，更是對生命尊嚴與心靈需求回應；能夠陪伴病人在生命最後階段，幫助他完成夢想，是醫院最珍貴人文時刻，同時要感謝醫療團隊在繁忙工作中仍用心策劃，讓病人能以最熱愛方式與世界道別。

屏東醫院表示，「筆墨人生」書法展即日起至12月31日止，於屏東醫院2樓屏杏藝廊展出。

屏東 安寧醫療
