屏醫為癌末病友辦書法展 陳明章獻唱「思想起」

張姓癌末病友熱愛書法，屏東醫院提議在醫院藝廊舉辦人生首場書法展，以藝術與世界告別。「筆墨人生」展覽今天開展，民謠大師陳明章也到場彈唱「思想起」，場面溫馨感人。

張姓癌友熱愛書法，屏東醫院安寧醫療團隊為他籌辦屬於他的人生壓軸展覽，然而張男未能撐到開展，於11日辭世，但已圓滿書寫生命最後篇章；陳明章為創作者的好友，今天也特地出席開展活動。

今年50餘歲的張男，筆名「東津玉方」，他生前手稿表示，30歲那年在從事平面設計之餘開始習字，書法與篆刻雖不是工作，卻是養心之事。20多年前，他為陪伴年邁母親，搬回東港老家，一邊工作、一邊在案前研墨、臨帖，是他生活裡最純粹喜悅。

張男寫道，2年前被診斷出縱膈腔惡性腫瘤，人生境遇急轉直下，經歷多次化療與手術，仍不敵病魔侵襲；即使身體漸漸虛弱，他依然努力生活、堅持書寫，直到手再也無法穩握筆桿才停筆。

張男表示，他在好友、屏東醫院醫師李昆興支持與鼓勵下，在屏東醫院藝廊籌辦人生首場書法創作個展，非常感謝院方協助，從場地布置到作品懸掛，無不傾注心力；也希望他母親能親眼看見，兒子曾用筆墨記錄生命的光。

此外，張男表示，這是他人生第一場、也是最後一場書法展，雖無法執筆，卻了無遺憾，當筆墨香氣在空中飄散，他的心意也會隨著字跡，靜靜流淌人心。

屏東醫院院長王森稔致詞表示，醫療不只是治療病痛，更是對生命尊嚴與心靈需求回應；能夠陪伴病人在生命最後階段，幫助他完成夢想，是醫院最珍貴人文時刻，同時要感謝醫療團隊在繁忙工作中仍用心策劃，讓病人能以最熱愛方式與世界道別。

屏東醫院表示，「筆墨人生」書法展即日起至12月31日止，於屏東醫院2樓屏杏藝廊展出。