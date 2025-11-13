2025高雄鹹酥雞嘉年華11月15日登場 邀遊客享美食

快訊

中央社／ 高雄13日電

高雄市觀光局舉辦「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，將於11月15日、16日在高雄大遠百追夢廣場登場，今年集結人氣炸物名店、手搖飲品與特色餐車65攤，邀旅客一起到高雄享受美食。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，「2025高雄鹹酥雞嘉年華」今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，集結人氣炸物名店、手搖飲品與特色餐車共65攤到場，包含曾被韓國女團BLACKPINK成員LISA分享過的「炸記」，也將推出追星特餐。

此外，活動也邀請市長陳其邁、名廚阿辰師、啦啦隊成員安芝儇、高雄觀光大使高雄熊與「台鋼雄鷹」吉祥物TAKAO齊聚同樂，邀海內外旅客到高雄共襄盛舉。

觀光局長高閔琳表示，「高雄鹹酥雞嘉年華」已邁入第5屆，此次活動陣容堅強，除在地深耕多年的經典老店，也廣邀外縣市排隊名店進駐，除了「炸記」，「圓山大飯店」、「福容大飯店」、「水京棧國際酒店京悅軒」等飯店也推出創意炸物料理。

觀光局表示，鹹酥雞作為國民美食，其魅力在於百搭食材與多變創意，也是高雄夜間經濟的重要亮點。今年嘉年華不僅主打「吃」，更倡導「動吃兼具」的健康理念，現場設有腳踏車運動區，凡騎乘5分鐘以上即可參加抽獎。

此外，活動現場也提供環保餐具租借服務，租借者可獲店家折價券1張，鼓勵民眾共同響應永續環保。並規劃親子互動遊戲、有獎徵答及多名歌手開唱。為避免交通壅塞，觀光局建議民眾多利用捷運、輕軌等大眾運輸工具抵達。

觀光局 鹹酥雞 飯店
