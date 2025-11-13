綠島僅有1件裝置藝術 議員譏：島上唯一進步的是廁所

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
位於綠島帆船鼻大草原，也是唯一的裝置藝術作品「聯」，由日本藝術家菅野麻依子創作。圖／取自東管處官網
位於綠島帆船鼻大草原，也是唯一的裝置藝術作品「聯」，由日本藝術家菅野麻依子創作。圖／取自東管處官網

台東縣每年有縱谷、東海岸及南迴等3大藝術季，且都有新作品亮相，讓遊客欣賞不同風貌。不過，議員王姷力今在縣政總質詢指出，唯獨綠島遲遲沒有新的藝術裝置，目前島上只有1件作品，呼籲縣府文化處應主動爭取，讓離島也能成為藝術觀光亮點。

縣府文化處長李吉崇表示，東管處每年主辦東海岸大地藝術節，未來將與該單位及相關部門研議，評估在綠島增設藝術裝置的可行性。他說，綠島的自然環境獨特，縣府會審慎評估作品材質、維護成本與生態影響，也希望藉此強化離島的文化能見度。

今天議會持續總質詢，綠島籍的議員王姷力質詢中播放影片指出，綠島現有的公共藝術作品「聯」，位於帆船鼻大草原，由日本藝術家菅野麻依子創作，象徵與太平洋島鏈的連結，卻是島上唯一的1件藝術品。她語帶無奈地說，「綠島唯一進步的是廁所，從3星級升到5星級，其他都沒有，希望縣府對綠島多點用心」。

她強調，中央與地方合作舉辦的3大藝術季，包括農業部水保署主辦的「縱谷大地藝術季（漂鳥197）」、交通部觀光署東管處的「東海岸大地藝術節」，以及縣府主辦的「南迴藝術季」，都年年推出新作品，唯獨綠島毫無進展。

王姷力語帶無奈地說，「綠島唯一進步的是廁所，從3星級升到5星級，其他都沒有，希望縣府對綠島多點用心」。另她也建議，牛頭山地勢高、視野佳，不論看日出或賞夕陽都相當具特色，若能在當地增設藝術作品，不僅能吸引遊客駐足，也能避免地景被遮蔽，成為綠島新文化亮點。

綠島 藝術作品 廁所
