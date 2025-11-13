全國電競青年錦標賽總決賽 高捷美麗島站熱血開戰

快訊

中央社／ 高雄13日電

「全國電競青年錦標賽 × KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」將在15、16日迎來最終戰。「快打旋風6」、「特戰英豪」決賽選手將齊聚高雄捷運美麗島站光之穹頂，爭奪總獎金60萬元。

高雄市青年局今天發布新聞稿表示，15日的「快打旋風6」最終8強將於總決賽現場採雙敗淘汰制，爭奪冠軍獎金新台幣8萬元；16日「特戰英豪」冠、亞軍則採五戰三勝制，奪冠隊伍可獲得16萬元獎金。

青年局長林楷軒表示，今年賽事除邀集全台青年選手齊聚高雄挑戰外，更首度融入「主播賽評培訓課程」成果，讓學員登上轉播舞台，與專業賽評共同播報，親身體驗大型賽事的現場節奏。現場亦有許多在地學子參與轉播與執行工作，從硬體架設、軟體操作到後勤管理，全面展現高雄電競培育能量。

高雄市運動發展局長侯尊堯表示，近年來電子競技已成為兼具娛樂、競技與科技發展的新興運動項目，展現高度的專業性與團隊協作精神，為呼應高雄市推動多元運動發展及培育新世代運動人才的目標，積極推動電競納入體育與運動產業的一環，並結合教育端與產業端，共同打造完整的培訓與實戰環境。

青年局說明，現場除了緊張刺激的賽事對決，也設置「電競體驗學習區」，包含2026年名古屋亞運電競項目「實況足球 eFootball」、「魔法氣泡eSports」、「快打旋風6」、「拳皇XV」等遊戲體驗，為明年亞運的電競賽事進行暖身。

活動期間也有「VR射擊競技」及VR沉浸式互動體驗區，包含單機射擊模擬、連線對戰射擊與「消失的恐龍」沉浸式劇場，讓市民近距離感受科技互動與電競娛樂的結合魅力。

此外，還有「明星表演賽」與「電競周邊抽獎」等互動節目，首日邀請奧運射擊選手吳佳穎、台鋼雄鷹球員、Wing Stars台鋼啦啦隊等與民眾同歡。青年局與運發局邀請全台電競迷本週末相約光之穹頂，見證冠軍誕生。

