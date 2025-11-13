澎湖七美嶼入選全台10大亮點獎 展現海島觀光魅力

快訊

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖「七美嶼」以美麗的海島景觀與深厚人文底蘊，今年榮獲全台「10大亮點獎」殊榮，不僅展現澎湖觀光的豐沛實力，更讓全國看見海島風光與文化交織的魅力，為永續旅遊注入新活力與契機。

澎湖國家風景區管理處指出，交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」網路票選及評選活動，共有來自全國52個公私部門推薦191處亮點角逐。澎管處推薦七美嶼、隘門遊憩區、大菓葉柱狀玄武岩等7處景點；澎湖縣政府則推薦「員貝嶼」參與評選。

澎管處表示，七美嶼榮獲全台「10大亮點獎」殊榮外，「大菓葉柱狀玄武岩」及「員貝嶼」也雙雙入選2026至2027年「台灣觀光100亮點」。這不僅展現澎湖觀光的豐沛能量，更肯定其自然與文化價值，以及在觀光推展上的努力。未來將攜手推動「澎湖之美、島嶼共榮」的永續觀光品牌願景，讓七美以最美姿態迎接世界旅人。

澎管處長郭振陵表示，七美嶼位於澎湖群島最南端，舊稱「大嶼」，以壯麗的自然景觀與深厚人文底蘊聞名。近年來，七美已成為背包客與深度旅人追尋浪漫與療癒的秘境。白日可騎車環島，漫遊望夫石、龍埕石獅、小台灣與雙心石滬等奇岩美景，或潛入海中欣賞繽紛珊瑚與悠游魚群；夜晚仰望銀河星辰，感受海風呢喃與島嶼傳奇，體驗澎湖南方離島最純粹的風情。

澎湖縣 永續 騎車環島
相關新聞

金門三大IP萌偶登陸新北耶誕城 天天抽機票、按讚送好禮

金門縣政府觀光處今年以觀光小天使「阿特」為主角，聯手象徵守護精神的「風獅爺」與代表生態意象的「戴勝」，三大可愛巨型氣偶首...

屏東萬丹泥火山噴發 園藝園區、紅豆田受損

屏東縣萬丹泥火山昨早5時許噴發，是今年第2次噴發，引來許多民眾圍觀拍照，其中2處噴發點泥流造成附近園藝園區及紅豆田受影響...

模範里長變「排黑對象」 張瀚龍嘆新法溯及既往太不公

金門縣金沙鎮汶沙里第13屆里長張瀚龍，服務基層超過20年、兩度榮獲「模範里長」，是地方公認的「好里長伯」，但因《公職人員...

白天只飄毛毛雨高雄鬆口氣 南橫公路解除封路管制

颱風鳳凰持續減弱，高雄地區今天白天只飄細雨，甚至上午出太陽，民眾意外迎來天氣涼爽的颱風假，原本公路局今天上午7時許針對台...

鳳凰颱風登陸前…高雄天空現「幸福粉」 市府：不可輕忽

鳳凰颱風逼近台灣，今天上午中心位置在鵝鑾鼻西南西方，中央氣象署表示強度稍減且暴風圈縮小。高雄市今天放颱風假，民眾一早發現...

影／鳳凰颱風登陸 屏東萬丹泥火山今年第二次噴發

鳳凰輕度颱風暴風圈今天凌晨進入台灣陸地，屏東縣萬丹泥火山也於今日上午5時許噴發，這是今年第二次噴發，距離上次6月26日第一次噴發已有3...

