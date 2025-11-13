澎湖七美嶼入選全台10大亮點獎 展現海島觀光魅力

澎湖「七美嶼」以美麗的海島景觀與深厚人文底蘊，今年榮獲全台「10大亮點獎」殊榮，不僅展現澎湖觀光的豐沛實力，更讓全國看見海島風光與文化交織的魅力，為永續旅遊注入新活力與契機。

澎湖國家風景區管理處指出，交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」網路票選及評選活動，共有來自全國52個公私部門推薦191處亮點角逐。澎管處推薦七美嶼、隘門遊憩區、大菓葉柱狀玄武岩等7處景點；澎湖縣政府則推薦「員貝嶼」參與評選。

澎管處表示，七美嶼榮獲全台「10大亮點獎」殊榮外，「大菓葉柱狀玄武岩」及「員貝嶼」也雙雙入選2026至2027年「台灣觀光100亮點」。這不僅展現澎湖觀光的豐沛能量，更肯定其自然與文化價值，以及在觀光推展上的努力。未來將攜手推動「澎湖之美、島嶼共榮」的永續觀光品牌願景，讓七美以最美姿態迎接世界旅人。

澎管處長郭振陵表示，七美嶼位於澎湖群島最南端，舊稱「大嶼」，以壯麗的自然景觀與深厚人文底蘊聞名。近年來，七美已成為背包客與深度旅人追尋浪漫與療癒的秘境。白日可騎車環島，漫遊望夫石、龍埕石獅、小台灣與雙心石滬等奇岩美景，或潛入海中欣賞繽紛珊瑚與悠游魚群；夜晚仰望銀河星辰，感受海風呢喃與島嶼傳奇，體驗澎湖南方離島最純粹的風情。