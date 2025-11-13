屏東萬丹泥火山噴發 園藝園區、紅豆田受損

屏東縣萬丹泥火山昨早5時許噴發，是今年第2次噴發，引來許多民眾圍觀拍照，其中2處噴發點泥流造成附近園藝園區及紅豆田受影響，附近農民及住戶好無奈。

萬丹泥火山今年6月26日第1次噴發，昨日再噴發正巧在鳳凰颱風來襲之際，有民眾說「實在太巧」。這次有3個噴發點，皇源聖殿前是舊噴發點，2處新的噴發點分別在園藝園區及住家門口。

萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，2個新噴發點距離舊噴發點約50公尺，噴出的泥漿造成附近的園藝園整區受損嚴重，樹都被泥流埋沒，應該很難活了，損失慘重。

泥漿也流進一旁紅豆田，目前正值紅豆種植期，農民看了好心疼。陳玉意緊急調挖土機挖出渠道，將泥流導入一旁水溝，但部分泥漿仍流進紅豆田，釀成損失。

住家門前成為新噴發點的楊姓屋主無奈地說，噴出的泥漿十分滾燙，無法靠近，也漫流到庭院中，種植的花草和水果幾乎全毀。

昨早萬丹地區沒有風雨又放颱風假，不少民眾聽到消息都趕到現場觀看。有民眾將火苗丟入噴發點引發火焰燃燒，加速噴出的甲烷等氣體排出，民眾搶拍水火同源的景象，成為颱風天另類即景。