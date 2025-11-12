模範里長變「排黑對象」 張瀚龍嘆新法溯及既往太不公

金門縣金沙鎮汶沙里第13屆里長張瀚龍，服務基層超過20年、兩度榮獲「模範里長」，是地方公認的「好里長伯」，但因《公職人員選舉罷免法》112年6月修正新增「排黑條款」，明定曾犯貪汙罪即使緩刑期滿也不得登記參選，導致張瀚龍被剝奪參選資格。金門縣長陳福海今日約見績優民政幹部，這議題意外成為討論熱點，不少人都為張瀚龍抱屈。

金沙鎮鎮民代表黃奕焮提及，張瀚龍於民國87年首次擔任里長，年僅29歲，當時縣府補助里長購置公務機具5萬元，他因不熟悉核銷程序，向鎮公所請教後依指示先行購買電腦、傳真機與手機，總額約6萬3千元，發票俱全。黃說，他當時有建議鎮公所，應該請里長先把費用繳回，再補正程序，但當時鎮公所認為沒有關係，做了錯誤的決定，雖然當時各鄉鎮都是如此，但金沙鎮有人去檢舉，最終被法辦，「算是歷史共業」。

張瀚龍說，當時他到鎮公所找課長詢問，得到回覆說你要買什麼可以先去買，到時再來申請，當時詢問過後，購買大哥大手機一支、電腦及週邊設備一套、傳真機一台，總價金6萬3千元，皆有開立發票，當時訂購電腦時，有先向店家說明要等到補助金核發下來，才支付現金給他，老闆也同意，那時以為5萬元補助款是匯到各位里長的帳戶，沒想到鎮公所要申請款項時才知道是匯到購買的店家帳戶，而購買金額超出5萬元，又是3筆購買支出款，鎮公所不好核銷作業，所以暫時取消申請。

後來里長聯誼會長說要幫忙一起申請，沒想到會長為求方便，竟找機車行開立普通收據代為報帳，雖然實際購物金額確實支出，但收據與物品不符，8位里長因此誤觸《貪汙治罪條例》，里長都被判刑1年10個月、褫奪公權2年，並獲緩刑2年，法院當時明言「情堪憫恕」，屬程序錯誤非蓄意貪瀆。

案件結束後，他又連任五屆里長，深獲地方肯定；沒想到隨著112年6月「排黑條款」修法，讓張瀚龍多年努力瞬間化為烏有。

他無奈地說，「這條新法等同立法褫奪公權，是違反憲法的溯及既往懲罰，如任由違法違憲的新法、繼續執行，而又無撥亂導正，國無章法！」張瀚龍強調，新法若不區分罪行輕重與改過實績，形同否定改過向善的價值。他呼籲主管機關檢討制度，或由憲法法庭審查，還給已服刑、表現良好的基層公職人員一個公平參政的機會。

金沙鎮代表黃奕焮回憶，當年鎮公所對補助核銷流程認知錯誤，應該要打「30大板」。他直言，「那是當時鎮公所的行政疏失，不該讓一位努力為民服務的里長背負終身汙名。」

也有里民也為張鳴不平，認為「這根本是一罪兩罰」。有人更嘆，「如果當年他逃出國，十年後回來反而沒事。老實留下、努力服務的人卻被新法卡死，太荒謬！」