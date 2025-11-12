白天只飄毛毛雨高雄鬆口氣 南橫公路解除封路管制

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
南橫公路高雄桃源梅山口至大關山路段受颱風影響一度管制禁止通行。圖／公路局提供
南橫公路高雄桃源梅山口至大關山路段受颱風影響一度管制禁止通行。圖／公路局提供

颱風鳳凰持續減弱，高雄地區今天白天只飄細雨，甚至上午出太陽，民眾意外迎來天氣涼爽的颱風假，原本公路局今天上午7時許針對台20線梅山口至大關山實施預警性封閉，不過下午巡查後，已於下午5時解除封路，不過仍須提醒用路人注意落石

公路局南區養護工程分局表示，台20臨105線0K至37K梅山口至大關山路段因受颱風影響，今天上午7時實施預警性封閉，經甲仙工務段今下午巡查並排除零星路況及滾動檢討後，已於下午5時解除預警性封閉，恢復一般管制通行。 

不過由於11月10日桃源區曾發生震度4級地震，考量山區坍方落石道路受損風險提高，且山區仍有零星降雨，公路局提醒用路人，行經南橫公路應隨時注意偶發性可能落石發生，以及注意道路兩側設立的公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。

颱風假 落石
