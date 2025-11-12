白天只飄毛毛雨高雄鬆口氣 南橫公路解除封路管制
颱風鳳凰持續減弱，高雄地區今天白天只飄細雨，甚至上午出太陽，民眾意外迎來天氣涼爽的颱風假，原本公路局今天上午7時許針對台20線梅山口至大關山實施預警性封閉，不過下午巡查後，已於下午5時解除封路，不過仍須提醒用路人注意落石。
公路局南區養護工程分局表示，台20臨105線0K至37K梅山口至大關山路段因受颱風影響，今天上午7時實施預警性封閉，經甲仙工務段今下午巡查並排除零星路況及滾動檢討後，已於下午5時解除預警性封閉，恢復一般管制通行。
不過由於11月10日桃源區曾發生震度4級地震，考量山區坍方落石道路受損風險提高，且山區仍有零星降雨，公路局提醒用路人，行經南橫公路應隨時注意偶發性可能落石發生，以及注意道路兩側設立的公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。
