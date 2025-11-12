颱風天梅花鹿倒臥墾丁沙灘 疑遭流浪犬咬傷待營救

快訊

中央社／ 屏東縣12日電

颱風鳳凰襲台，墾丁出現大浪，今天下午2時許，有頭梅花鹿倒臥南灣沙灘待營救；墾管處表示，初步研判遭流浪犬咬傷，因浪況差，待受驚嚇梅花鹿自行往岸上移動後，由復育區人員協助救治。

受到颱風鳳凰影響，恆春半島午後天氣轉陰天，並下起毛毛細雨。今天下午2時許，民眾目擊南灣沙灘上倒臥一頭梅花鹿，疑因受傷，數度想站起來，卻無法施力，有民眾想前往協助，梅花鹿卻嚇得往海裡逃，並通報墾管處人員前往。

墾丁國家公園管理處保育研究科技佐闕脩育接受媒體聯訪表示，通常梅花鹿到沙灘或海中，都是野狗追逐所致，因為受到驚嚇往海的方向跑，正常情況下梅花鹿並不會到海邊活動，剛剛觀察一下受傷情況，研判應是狗咬傷。

闕脩育說，由於梅花鹿已受驚嚇，暫時在沙灘上，受限於海浪狀況比較惡劣，怕人鹿都有危險，因此只能等牠自行移動到岸上後，再由復育區人員進行救治。

闕脩育表示，墾丁偶爾會發生流浪犬追逐野生動物，呼籲不要丟棄犬隻，也不要任意餵食流浪犬，保護野生動物不受流浪犬傷害。

梅花鹿 流浪犬 沙灘
