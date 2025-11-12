《游於藝》金門盟揭幕 離島學子化身導覽員玩轉宋潮

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由廣達文教基金會推動的《游於藝》金門盟，今天在金門縣中正國小活動中心隆重開幕，與會貴賓與到場師生合影。記者蔡家蓁／攝影
由廣達文教基金會推動的《游於藝》金門盟，今天在金門縣中正國小活動中心隆重開幕，今年展覽以「宋潮好好玩」為主題，結合多媒體展演、互動導覽與創意策展，讓古典藝術走進現代校園生活。典禮後，中正國小學生化身「小導覽員」，帶領賓客穿越時空，探索宋代藝術世界。

開幕典禮由縣府參議陳金增代表縣府致意，肯定藝術教育在偏鄉的重要價值，包括教育處副處長董雲馨、社教科長周祥敏、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等貴賓，廣達基金會協理吳宛娟、副理盧卉婕也特別跨海出席。

活動一開始，由中正堂風舞蹈團以舞作「宋潮好好玩」揭開序幕，舞出宋代藝術的優雅與生命力；隨後3位學生楊喬嫣、楊喆惟、許宸伃穿上古裝登場，化身小導覽員，帶領觀眾走進宋畫世界。特別是405班許宸伃以流利金門話導覽「文房四寶」，巧妙結合在地語言與藝術學習，展現語文與藝術統整教學成果。小尖兵王皓筠也分享，「導覽讓我更認識宋畫，也讓我學會勇敢說話，這是一次很特別的學習經驗。」孩子們真誠的表達，贏得滿場掌聲。

陳金增致詞指出，廣達長年推動《游於藝》計畫，讓藝術能在偏鄉發光，「藝術教育不僅培養美感，更讓孩子學會用不同角度看世界。金門雖遠，但孩子的創意與表現絲毫不輸城市。」他感謝各校師生投入，讓藝術在離島校園落地生根。吳增允也表示，該計畫讓藝術融入生活、啟發創造，「這正是金門的軟實力所在。」

活動中最受矚目的，是金湖國中九年級學生林玥潼，她曾在「第十六屆廣達游於藝獎導覽達人競賽」中勇奪全國首獎及國立臺灣博物館館長獎，成為金門之光。今日她以穩健台風擔任司儀，展現離島學子的自信與藝術魅力。她說，「老師讓我學會用藝術說故事，也讓我更勇敢表達自己。」

《游於藝》計畫深耕多年成果亮眼，多年國小陳庭玉、黃博弘曾奪導覽達人首獎與佳作；中正國小許芯綾、郭宇紘屢獲獎項。中正國小更榮獲「遊藝亮點獎創意教學」，展現教育團隊的實力。校長陳為信表示，藝術教育不只是欣賞，更是觀察與表達的歷程，「希望孩子能感受生活之美，並用自己的方式說出心中的故事。」

金門盟展覽將從中正國小出發，巡迴金城國中、金湖國中、多年、賢庵與何浦國小，展期半年，遍及金門東西兩半島，由各校小尖兵擔任導覽員，讓藝術走進校園每一角落。

由廣達文教基金會推動的《游於藝》金門盟，今天在中正國小活動中心開幕，廣達基金會協理吳宛娟（左六）與合作的地區校長合影。記者蔡家蓁／攝影
廣達文教基金會推動的《游於藝》金門盟今天開幕，由學生穿上古裝登場，化身小導覽員，帶領觀眾走進宋畫世界。記者蔡家蓁／攝影
由廣達文教基金會推動的《游於藝》金門盟，今天在中正國小開幕，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
由廣達文教基金會推動的《游於藝》金門盟，今天在中正國小開幕，典禮後，中正國小學生化身「小導覽員」，帶領賓客穿越時空，探索宋代藝術世界。記者蔡家蓁／攝影
金門 校園
