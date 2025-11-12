聽新聞
鳳凰颱風登陸前…高雄天空現「幸福粉」 市府：不可輕忽
鳳凰颱風逼近台灣，今天上午中心位置在鵝鑾鼻西南西方，中央氣象署表示強度稍減且暴風圈縮小。高雄市今天放颱風假，民眾一早發現天色一片「幸福粉」；上午因天空晴空，還有人在將景色貼網，留言「市長真體恤勞工」引爭議。
今天上午高雄天氣雖是晴空，不過，上午10時許中央氣象署在高雄市林園區汕尾測站，曾測得平均風力7級、在前鎮漁港測站測得最大陣風9級。
今天清晨有一大早看颱風來臨前的天色，拍下「幸福粉」顏色，留言說「這顏色有點可怕」，並標註「粉紅高雄」，網友回應「BlackPink效應還在」，也有人認為「颱風前常常出現這種天空」。
另有人將今天上午高雄的晴空照片貼網，留言「這是雄的颱風假，市長真體恤勞工」，有批評「愛放又愛嫌，台灣鯛好多」，版主則回「市長是真好」。
高雄市政府今天發布市長陳其邁視察永安區排水狀況，在新聞稿中表示，鳳凰颱風強度雖持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，但威力仍不容輕忽，目前暴風圈已進入台灣南部陸地，預計今日下半天登陸後風雨最為顯著，平地及山區將出現大雨等級降雨，沿海及空曠地區須留意8至10級強陣風。
